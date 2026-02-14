Onze trupes desfilam nas ruas de Câmara de Lobos na segunda-feira

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos emitiu uma nota a dar conta do programa do tradicional Desfile das Trupes, que "regressa à cidade de Câmara de Lobos no próximo dia 16 de Fevereiro (segunda-feira), pelas 20h00, integrando o cartaz regional das festividades de Carnaval e prometendo animar as principais ruas da cidade com música, cor e espírito festivo", refere. "O Desfile das Trupes de Câmara de Lobos é já parte integrante do cartaz regional de Carnaval", recorda.

Assim, "a iniciativa contará com a participação de 11 trupes, reunindo centenas de participantes num momento de celebração que envolve a comunidade local e atrai anualmente inúmeros visitantes ao concelho. Entre os grupos participantes destaca-se a trupe da Câmara Municipal de Câmara de Lobos — Grupo Sempre Jovem + CACI Câmara de Lobos — reforçando o caráter inclusivo e comunitário do evento", explica.

De referir que "o desfile percorrerá as principais artérias da cidade, proporcionando ao público um ambiente de festa e convívio, numa iniciativa já consolidada como um dos momentos marcantes do Carnaval em Câmara de Lobos", garante.

O programa dessa noite "encerra com uma Demonstração de Baterias, a realizar junto à Capela de Nossa Senhora da Conceição, num momento final de espetáculo aberto à população", salienta.