Descoberto no Sinai sítio pré-histórico com pinturas rupestres de humanos primitivos

Uma missão arqueológica egípcia revelou um sítio pré-histórico na Península do Sinai (nordeste), com desenhos realizados com tinta vermelha num abrigo rochoso, datados entre 10.000 e 5.500 a.C. e correspondentes às atividades dos primeiros humanos.

"A missão arqueológica egípcia do Conselho Supremo de Antiguidades, a trabalhar no sul do Sinai, descobriu um dos sítios arqueológicos mais importantes, de excecional valor histórico e artístico, que não tinha sido descoberto anteriormente", realçou na quinta-feira o Ministério das Antiguidades do Egito.

Em comunicado, o ministério indicou que as cenas e pinturas rupestres, de acordo com o estudo preliminar, estavam divididas em vários grupos cronológicos; o grupo mais antigo, pintado de vermelho no teto do abrigo rochoso, data de entre 10.000 e 5.500 a.C. e retrata cenas de vários animais, refletindo a vida naquela época.

Inclui ainda cenas esculpidas que mostram um caçador com arco a caçar um íbex, acompanhado por vários cães de caça, num relevo que "reflete os estilos de vida e as atividades económicas das primeiras sociedades humanas".

Outros grupos de pinturas incluem cenas de camelos e cavalos de várias formas, montados por indivíduos armados.

Algumas destas são acompanhadas por inscrições nabateias, indicando "períodos históricos posteriores" e a presença de diversas interações culturais e civilizacionais na região.

Um grupo de inscrições em árabe também foi documentado, fornecendo evidências importantes do uso contínuo do sítio durante os primeiros períodos islâmicos e posteriores.

De acordo com o comunicado, a missão egípcia conseguiu documentar completamente o sítio, que inclui um abrigo rochoso de arenito formado naturalmente, com mais de 100 metros de comprimento, na encosta leste do monte Um Erak.

A sua profundidade varia entre os dois e os três metros, enquanto a altura do teto varia entre aproximadamente um metro e meio e meio metro.

O sítio arqueológico do monte Um Erak está localizado numa área arenosa a cerca de cinco quilómetros a nordeste do templo faraónico de Serabit al-Khadim e das áreas de mineração de cobre e turquesa, numa localização estratégica proeminente com vista para uma vasta área aberta.