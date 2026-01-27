Dia Mundial do Cancro assinalado com cordão humano na Praça do Município

No âmbito do Dia Mundial do Cancro, o Núcleo Regional da Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, no dia 4 de Fevereiro, um Cordão Humano na Praça do Município do Funchal, uma iniciativa simbólica aberta a toda a comunidade, que pretende reforçar a importância da união e da resposta colectiva.

O processo de doença acarreta desafios físicos, emocionais, sociais e económicos únicos, pelo que esta data reforça a necessidade de sistemas de saúde que coloquem as pessoas no centro dos cuidados.

A iniciativa terá início com a concentração dos participantes às 10 horas, junto ao chafariz da Praça do Município, seguindo-se, às 10h30, um breve momento institucional e a formação do cordão humano. "A participação é livre e aberta a toda a comunidade, não sendo necessária inscrição prévia, bastando estar presente no momento da concentração para integrar a actividade", informa uma nota enviada.

Esta acção integra-se na campanha nacional e internacional do Dia Mundial do Cancro 'Unidos Por Cada Um', que coloca as pessoas no centro da resposta à doença, promovendo a sensibilização, a prevenção, a detecção precoce e o apoio às pessoas com doença oncológica, às suas famílias e aos seus cuidadores.