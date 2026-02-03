Cordão humano na Praça do Município para assinalar Dia Mundial do Cancro

O Núcleo Regional da Madeira - Liga Portuguesa Contra o Cancro promove esta quarta-feira, 4 de Fevereiro, um cordão humano na Praça do município, no Funchal, uma iniciativa simbólica para assinalar o Dia Mundial do Cancro.

A iniciativa terá início com a concentração dos participantes às 10 horas, junto ao chafariz da Praça do Município, seguindo-se, às 10h30, um breve momento institucional e a formação do cordão humano.

O município do Funchal assinala também a efeméride com um encontro, subordinado ao tema 'Oncologia Pediátrica: Saberes e Trajetos de Esperança', que terá lugar na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, com início marcado para as 15 horas.

A iniciativa reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde e da intervenção social, com o objectivo de debater os desafios clínicos, psicológicos e sociais associados à doença oncológica em idade pediátrica, bem como os percursos de acompanhamento e apoio às crianças e às suas famílias.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00 às 20h00 - Início do Torneio Internacional - FIP Bronze Madeira

13h45 e 19h30 - O padre Carlos Macedo está na Madeira até 7 de Fevereiro, numa visita de carácter particular, durante a qual irá dinamizar uma semana de evangelização em vários pontos e paróquias da Região. A iniciativa decorre, à semelhança do que acontece anualmente, em comunhão com a Diocese do Funchal e com a colaboração das paróquias locais.

13h45 às 16h45 e das 17h45 às 19h00 - Atendimento

19h30 - Adoração Eucarística e Missa na Igreja do Colégio

14h00 - Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais para discutir a apreciação do projecto de resolução, da autoria do PS, que “Recomenda ao Governo Regional da Madeira a criação de um curso profissional de nível 4 - Técnico/a de Produção Agrícola na Escola Agrícola da Madeira, integrando mecanismos de RVCC”.

14h30 - Abertura, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, da exposição 'O Murmúrio da Lava' no Museu de História Natural do Funchal

17h00 - Arsenal - Marítimo do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol masculino no Pavilhão do Marítimo

18h30- Inauguração da Exposição 'Pinceladas Madeirenses', da artista Paula Figueira da Silva na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

19h00 - Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses com James Hill e Tangedores do Atlântico no Teatro Municipal Baltazar Dias

Efemérides

1799 - Nasce João Baptista da Silva Leitão, que virá a adotar os apelidos Almeida Garrett. Escritor, político liberal, fundador do Teatro Nacional e reformador do ensino artístico.

1808 - Napoleão Bonaparte determina a cobrança, em Portugal, do imposto extraordinário no valor de 100 milhões de francos.

1945 - II Guerra Mundial. Início da Conferência de Yalta, na Crimeia, principal Conferência da Segunda Guerra Mundial dos três chefes líderes aliados Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, primeiro-ministro do Reino Unido Winston Churchill, e o primeiro-ministro da União Soviética Joseph Stalin, onde são estabelecidos os termos da rendição incondicional da Alemanha nazi e o desenho da Europa após a Guerra.

1963 - É pedido o boicote económico e diplomático a Portugal na III Conferência Afro-Asiática. Em Argel, é constituído o Governo de Angola no exílio.

1964 -- A Organização Internacional do Trabalho condena o sistema corporativo da ditadura portuguesa.

1983 - É publicado o Decreto nº 2/83 do Presidente da República, António Ramalho Eanes, que dissolve a Assembleia da República e fixa o dia 25 de abril para a eleição dos deputados à Assembleia da República.

1985 - É inaugurado o Museu Nacional do Teatro.

2004 - É lançado o Facebook, pelo estudante norte-americano Mark Zuckerberg e pelos seus colegas de quarto.

2008 - É inaugurada a Linha Cancro, da Liga Portuguesa Contra o Cancro em colaboração com a Sanofi Pasteur MSD, uma linha de apoio aos doentes oncológicos e seus familiares.

2012 - A judoca Telma Monteiro consegue a primeira medalha de ouro da sua carreira no Grand Slam de Paris, França, em -57 kg, ao vencer a campeã mundial, a judoca japonesa Aiko Sato, em apenas nove segundos.

2013 - Os órgãos sociais do Sporting demitem-se em bloco e convocam eleições para 23 de março.

2014 - Dezenas de ferroviários ocupam uma das saídas para a linha do Norte na estação de Santa Apolónia, em Lisboa, em protesto contra os cortes salariais e de direitos e regalias.

2015 - Um avião da companhia taiwanesa TransAsia Airways cai num rio nos arredores da capital, Taipé, com 58 pessoas a bordo, dez das quais são resgatadas. O avião, que operava um voo doméstico, atinge uma ponte antes de cair num rio próximo.

2016 - Os Estados Unidos e 11 outros países, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname, assinam, na Nova Zelândia, o Acordo de Associação Transpacífico, para a criação da maior zona livre de comércio do mundo que afeta 40 por cento da economia mundial.

2019 - Portugal e outros 18 países da União Europeia assinam uma declaração conjunta de reconhecimento e apoio a Juan Guaidó, presidente da Assembleia nacional, como "Presidente interino da Venezuela" com o objetivo de convocar "eleições presidenciais livres, justas e democráticas

2020 - Um residente de Hong Kong, na China, de 39 anos, morre vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental.

2023 - O primeiro-ministro António Costa, assegura, no final de uma visita à missão militar portuguesa na República Centro Africana, que Portugal vai ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 até final de março.

