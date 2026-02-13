Psicólogo Júlio Pereira alerta para os perigos do isolamento social

Aproveitando a temática do Dia Mundial da Rádio, com uma emissão especial da TSF-Madeira na Placa Central, a ES Francisco Franco encerrou, esta sexta-feira, o ciclo de intervenções com uma entrevista ao Dr. Júlio Pereira, psicólogo.

As comemorações do Dia Mundial da Rádio – 2026 têm como tema proposto pela UNESCO ‘A Rádio e a Inteligência Artificial’, desafiando escolas e profissionais da comunicação a reflectirem sobre o impacto das novas tecnologias no presente e no futuro da rádio.

O especialista deixa alerta para as tomadas de decisão baseadas em pesquisas e informações de inteligência artificial. "É perigoso. Temos de pegar na informação e saber analisá-la".

Júlio Pereira diz que as tecnologias de informação e a inteligência artificial são importantes, mas é preciso um equilíbrio entre actividades de exterior e as relações com as pessoas. O contacto humano não pode ser prescindido por actividades apenas online.