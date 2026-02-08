“Verdadeira lição de democracia” em momento “histórico"

A sede do PS-Madeira viveu, nesta noite, momentos de entusiasmo e sentido de momento histórico. Em declarações à comunicação social, Célia Pecegueiro sublinhou a dimensão política e simbólica da vitória alcançada.

“Primeira palavra para António José Seguro, que certamente já estará a preparar o seu discurso de vitória. Muitos parabéns, é uma vitória muito decidida”, afirmou, antes de agradecer aos madeirenses “a forma expressiva como participaram nestas eleições”. A presidente do PS-M destacou o aumento da participação eleitoral face à primeira volta, considerando-o “uma verdadeira lição de democracia”, sobretudo para quem apelou à abstenção. A referência a Albuquerque foi feita sem o nomear.

Célia Pecegueiro classificou o resultado como histórico, lembrando que é a primeira vez que um candidato apoiado pelo PS vence na Madeira logo na sua primeira candidatura presidencial. Um feito reforçado pelo facto de Seguro ter superado, em votação, os resultados obtidos por Mário Soares em 1991, quando concorria para um segundo mandato.

António José Seguro venceu em 10 dos 11 concelhos da Madeira e em 44 das 54 freguesias, enquanto os votos brancos e nulos se mantiveram residuais. “Os madeirenses quiseram escolher o seu Presidente da República e fizeram-no votando em António José Seguro”, frisou.

A dirigente socialista destacou ainda o percurso do agora Presidente eleito, lembrando que iniciou a corrida com apenas 6% nas sondagens. “Fez uma caminhada longa, muitas vezes solitária, mas sempre fiel a um centro democrático, humanista e de respeito pelas pessoas”, concluiu, afirmando que os valores demonstrados na campanha serão os que levará para Belém.