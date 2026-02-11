Albuquerque desafia SONAE a trazer sede para a Madeira

"Estou aqui a fazer esta conversa toda para a Sonae instalar aqui a sua sede", disse, esta tarde, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na inauguração da segunda unidade hoteleira do grupo The Editory Collection Hotels no Funchal, desafiando o grupo a trazer a sua sede financeira na Madeira.

Na inauguração do espaço, localizado no coração da freguesia da Ajuda, no Funchal, o presidente do Governo Regional abordou dados macroeconómicos regionais, referindo que, em 2025, a região fechou com máximos em todos os parâmetros macroeconómicos. "A economia cresce há 55 meses consecutivos, mais concretamente há quatro anos e sete meses. Desde que saímos da covid estamos com um crescimento contínuo e com uma taxa de crescimento superior à nacional", disse.

Relativamente ao PIB, avançou que cresceu 87,5% entre 2015 e 2025. "É extraordinário e é o resultado da confiança instalada no mercado, do investimento, dos trabalhadores e de quem arrisca e continua a apostar na sua terra. É também o resultado de ter captado investimento estrangeiro."

O governante acrescentou ainda que o resultado deste investimento económico é uma taxa de desemprego "no nível mais baixo dos últimos 22 anos".

"Neste momento, a taxa de IRC na Madeira é de 13,3% e, se o Governo nacional, como já anunciou, reduzir 1% do IRC, significa que, dentro de pouco tempo, no fim da legislatura, estaremos com o IRC na Madeira inferior ao da Irlanda, 10%, que é o nosso grande objectivo para captar investimento para a Madeira", disse.

A concluir, mencionou que "estamos no bom caminho e é importante todos saberem".

Confrontado pelos jornalistas com este desafio lançado pelo governante regional, Gonçalo Bernardes, CEO do Grupo The Editory Collection Hotels, referiu apenas que o assunto está fora das suas competências. "Está fora da minha órbita de discussão."

O grupo hoteleiro português The Editory Collection Hotels inaugurou esta tarde a segunda unidade no espaço de dois dias no Funchal. O The Editory Ocean Way Hotel, situado na Ajuda, dispõe de 98 quartos e representou um investimento de 4,5 milhões de euros na recuperação do edifício.

As obras ficaram a cargo do proprietário do edifício, sendo que a intervenção ao nível do mobiliário, equipamentos, decoração e tecnologia hoteleira esteve sob responsabilidade da The Editory Collection Hotels. O gabinete RH+ assinou o projecto de arquitectura exterior, enquanto a Sonae Sierra ficou responsável pela arquitectura interior e pelo design de interiores.

A unidade de cinco estrelas encontra-se localizada no antigo Hotel D’Ajuda.