Albuquerque alerta para incertezas do futuro

Após votar na Escola da Ajuda, Miguel Albuquerque sublinhou a importância do exercício do direito de voto e manifestou preocupação quanto ao futuro do País, defendendo que as eleições presidenciais devem servir de ponto de partida para um debate estratégico alargado.

O presidente do Governo Regional e do PSD Madeira destacou a maturidade democrática dos portugueses e considerou que o próximo Presidente da República terá uma legitimidade acrescida e um papel decisivo nos próximos anos, num contexto internacional marcado por profundas incertezas.

Albuquerque lembrou as funções institucionais do chefe de Estado enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas e presidente do Conselho de Defesa Nacional e do Conselho de Estado, defendendo que caberá ao Presidente orientar a estratégia externa e de segurança de Portugal, incluindo a definição da posição do País no quadro atlântico ou continental.

No domínio da defesa, sublinhou o investimento previsto de cerca de 5.800 milhões de euros e a importância estratégica dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, defendendo o reforço da segurança nas regiões autónomas e a protecção de infra-estruturas críticas.

Alertou ainda para a necessidade de Portugal redefinir a sua inserção internacional e reforçar a autonomia estratégica nacional, apontando como decisivo o papel do Presidente da República na viabilização de reformas estruturais, nomeadamente no próximo Orçamento do Estado para 2027 e na promoção de um pacto da saúde.

Referindo-se à recente tragédia que afectou vários concelhos, destacou o apoio prestado por equipas técnicas da Madeira e a cooperação com os serviços nacionais, mas deixou um apelo final: menos foco em polémicas e maior atenção ao projecto de país para os próximos 10 a 15 anos.