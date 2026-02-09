Conquistas e desafios da causa animal

É usual dizer-se que o grau de desenvolvimento e de bem estar de uma sociedade também se mede pela forma como essa mesma sociedade trata os animais. Em Portugal no geral, e na Região Autónoma da Madeira em particular, existe ainda um longo caminho a percorrer, mas a causa animal já mobiliza muita gente, nomeadamente associações privadas, que complementam, de forma exemplar, as políticas públicas.

Em Santa Cruz, temos vindo a estabelecer um compromisso sério nesta área, já que fomos o primeiro concelho a ter um Centro de Recolha Oficial (CROA), e o primeiro a contratar um veterinário municipal. O trabalho que tem vindo a ser desenvolvido é meritório, sustentado num investimento sério e na entrega exemplar de uma equipa, liderada pela veterinária Alexandrina Silva.

O CROA de Santa Cruz é uma estrutura de referência, tanto pela qualidade infraestrutural, como pelo trabalho desenvolvido, cuja dinâmica tem vindo a promover uma ímpar aproximação à comunidade, através das escolas e de muitas pessoas que contribuem e que aderem a diversas iniciativas, de que são exemplo os passeios com os cães que estão no Centro de Recolha, numa interação positiva para os animais e para as pessoas.

Os números de 2025 são bastante esclarecedores do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, mas também do nível de abandono e de maus-tratos que ainda persistem e contra os quais vamos continuar a lutar através das campanhas de sensibilização.

Para uma ideia estatística do trabalho realizado pelo CROA, refiro alguns números de 2025, ano em que foram recolhidos 427 animais abandonados e foram adotados 524. Foram realizadas 161 vistorias decorrentes de denúncias, foi colocado Chip em 124 animais em campanhas, foram vacinados 260, foram esterilizados pela Autarquia 523 animais, e ao abrigo do protocolo com a AMRAM foram esterilizados mais 145. Uma importante missão social do CROA é também o apoio disponibilizado aos munícipes para alimentação dos animais em casos de comprovada incapacidade económica. Em 2025, foram registados um total de 1630 apoios.

É um trabalho contínuo, sobretudo ao nível da sensibilização para a causa animal e contra o abandono e os maus tratos, mas a autarquia continua empenhada, porque acreditamos que o nosso compromisso também passa por garantirmos cada vez menos animais nas ruas e por efetivarmos a sensibilização dos tutores para a legislação em vigor. Num mundo em acelerada mudança, a empatia para com todos os seres é um imperativo social, político e ambiental.