Miguel Albuquerque critica desigualdade eleitoral

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta sexta-feira que a legislação eleitoral actual cria diferenças injustificadas entre o Continente e as Regiões Autónomas no adiamento da votação e na gestão de situações excepcionais. À margem da visita à Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, Albuquerque sublinhou que a revisão da constituição é necessária para alargar a autonomia e extinguir riscos que possam levar os madeirenses a serem discriminados.

Segundo a Lei Eleitoral do Presidente da República (Lei n.º 14/79, de 16 de Maio), a decisão sobre o adiamento da votação cabe exclusivamente ao presidente da câmara municipal no Continente, enquanto nas Regiões Autónomas compete ao Representante da República, evidenciando uma assimetria de competências.

Albuquerque criticou esta diferença e explicou que, no Continente, os eleitos das câmaras podem decidir sobre adiamentos em situações de calamidade, enquanto nas regiões autónomas existe uma tutela externa. O presidente considerou que esta situação não foi alvo de reflexão anteriormente e reforçou:

"No Continente, as câmaras podem decidir sobre adiamentos; aqui, nas regiões autónomas, é o Representante da República. Nunca pensei sobre isso, mas defendo rever a constituição para alargar a autonomia e reduzir discriminações. Relativamente à circunstância de que as câmaras não poderem decidir, nunca pensei nisso. Ou seja, no Continente os eleitos podem decidir, os presidentes de câmaras. Nós aqui temos uma tutela por isso", criticou.

A discriminação leva Albuquerque a defender a revisão da legislação eleitoral no sentido de ser assegurada maior equidade entre o Continente e as Regiões Autónomas, neste caso, no contexto das eleições presidenciais.