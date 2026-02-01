'Em sede própria' de Joana Marques quase esgotada na Madeira

A estreia nacional da tour 'Em Sede Própria', de Joana Marques, está praticamente esgotada no Centro de Congressos da Madeira. As bancadas laterais já se encontram totalmente preenchidas e restam apenas três lugares disponíveis nas plateias centrais, confirmando a forte adesão do público madeirense ao novo espectáculo da humorista.

As duas sessões marcadas para o dia 2 de Abril, as primeiras a serem anunciadas, esgotaram em apenas algumas horas, levando à abertura de uma sessão extra no dia 1 de Abril.

A sessão extra do dia 1 de abril será a primeira data da tour nacional de 2026, por ser a primeira da digressão nacional de 2026, a terceira e última apresentação na Madeira.

Os últimos bilhetes disponíveis podem ser adquiridos através da Ticketline, Fnac ou Worten.

Link para venda dos bilhetes: https://www.ticketline.pt/evento/em-sede-propria-joana-marques-99224/sessao/121081_1849_1775075400