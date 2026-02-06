Albuquerque garante que não há irregularidades financeiras

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, comentou ao final da manhã desta sexta-feira, à margem da visita à Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior, na Camacha, a notícia que hoje faz manchete na edição impressa do DIÁRIO, sobre o relatório do Tribunal de Contas remetido ao Ministério Público para apuramento de eventuais responsabilidades financeiras e criminais.

No centro da auditoria está a Associação Atalaia Living Care e antigos responsáveis do IASaúde.

Albuquerque esclareceu: "A auditoria refere-se a aspectos formais de procedimentos. Ninguém roubou nada, nem nos lares, nem na associação, nem no Governo. Haverá rectificação formal dos procedimentos e posterior discussão nos órgãos competentes. É importante salientar que a opção de concessionar a gestão dos cuidados continuados às IPSS permite poupar cerca de 8 milhões de euros por ano, comparativamente à gestão directa do Governo."

O presidente reforçou que as análises do Tribunal de Contas não identificam perdas ou apropriações indevidas de fundos públicos, destacando a eficiência financeira da gestão concedida às IPSS e a poupança significativa gerada ao Estado.