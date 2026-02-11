Consulado em Nova Iorque celebra 250 anos dos EUA com Vinho Madeira

O Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque assinalará na quinta-feira o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos com um concerto comemorativo do pianista português Nuno Marques e da pianista norte-americana Mariel Mayz.

O concerto, que conta com o apoio do instituto Camões, "celebrará o reconhecimento dos EUA por Portugal, o 250.º aniversário deste país e as longas e fortes relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos -- nos plano político, económico, cultural e enquanto aliados inabaláveis", indicou a cônsul-geral de Portugal em Nova Iorque, Luísa Pais Lowe, num comunicado enviado à Lusa.

O evento comemorativo terá lugar na Greenwich House Music School, em Manhattan, e será seguido de uma receção e de um brinde à amizade entre os dois países com Vinho da Madeira, evocando o brinde dos 'Founding Fathers' [Pais Fundadores dos Estados Unidos] à independência norte-americana em 1776.

"Em 2026 assinalam-se e comemoram-se 250 anos da independência dos Estados Unidos. Portugal foi o terceiro país a reconhecer o novo país, em 15 de fevereiro de 1783, por decreto de D. Maria I", indicou o Consulado Geral em comunicado.

As relações diplomáticas entre Portugal e os EUA foram formalmente estabelecidas em 1791, ano em que abriu o Consulado de Portugal em Nova Iorque, titulado por John Abrams.

"Situava-se em Pearl Street, na baixa de Manhattan, muito próximo do Federal Hall em Wall Street, onde o Presidente George Washington tomara posse como primeiro Presidente dos EUA dois anos antes, em 1789, no breve período em que esta cidade foi capital do país segundo a Constituição (1785-1790), antes de mudar para Filadélfia em 1790 e depois para Washington em 1800", assinala-se ainda na nota.

O concerta comemorativo de piano ficará a cargo de Nuno Marques, pianista e diretor musical português, residente em Nova Iorque e fundador e diretor artístico do festival internacional de música Porto Pianofest, e de Mariel Mayz, compositora, pianista e educadora nova-iorquina, que é também cofundadora e diretora associada do Porto Pianofest.