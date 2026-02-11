Canadá "de luto" depois de tiroteio com dez mortos

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, afirmou hoje que o país está "de luto", após um tiroteio que causou dez mortos, incluindo sete numa escola secundária.

"Vamos superar esta provação. Vamos aprender com isto", disse à imprensa em Otava, antes de acrescentar: "Mas, por agora, é tempo de nos unirmos (...) apoiar-nos uns aos outros, chorar juntos".

Contendo as lágrimas, Carney manifestou tristeza pelo ataque, um dos tiroteios mais graves da história do país e o segundo mais mortal ocorrido num centro educativo canadiano desde o massacre na Escola Politécnica de Montreal em 1989.

"É um dia difícil para o país e especialmente para as famílias, pais, avós, irmãs e irmãos que esta manhã vão acordar sem alguém que amam", afirmou.

O primeiro-ministro canadiano acrescentou que líderes de todo o mundo o têm chamado para expressar solidariedade, como o rei britânico, Carlos III, e, dirigindo-se às famílias das vítimas, disse: "O mundo está convosco."

Dez pessoas morreram, incluindo um suspeito atirador, num ataque na terça-feira numa escola secundária numa pequena cidade no nordeste da província canadiana da Colúmbia Britânica (oeste do país), anunciou a Polícia Montada Real Canadiana (RCMP).

De acordo com as autoridades, sete pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária de Tumbler Ridge, incluindo o suspeito atirador, e uma morreu a caminho do hospital.

Outras duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, acrescentou Ken Floyd, superintendente distrital da RCMP, numa entrevista virtual com a comunicação social.

O ataque causou 27 feridos, dois dos quais em estado considerado extremamente grave.

Mark Carney cancelou a viagem à Europa para participar na Conferência de Segurança que vai decorrer, a partir de sexta-feira, na cidade alemã de Munique.