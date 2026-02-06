Semana da Prevenção 'Galeão + Resiliente' com dez actividades de sensibilização

A Câmara Municipal do Funchal promoveu, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, entre os dias 2 e 6 de Fevereiro, a 9.ª edição da Semana da Prevenção 'Galeão + Resiliente', com um conjunto de iniciativas dirigidas à comunidade escolar da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Ao longo da semana, foram dinamizadas 10 actividades de sensibilização e capacitação, envolvendo cerca de 400 alunos, desde o pré-escolar ao 3.º ciclo do ensino básico.

O programa incluiu workshops, jogos pedagógicos, visitas de estudo e demonstrações de valências de diferentes agentes de protecção civil, proporcionando aos participantes uma experiência educativa e prática sobre a importância da prevenção e da preparação.

Uma nota enviada pela autarquia do Funchal dá conta que foram abordados temas como os riscos naturais, o Kit Familiar de Emergência, os avisos meteorológicos e respectivas medidas preventivas, bem como a gestão das emoções em situações de emergência.

"Esta iniciativa permitiu reforçar a cultura de segurança e prevenção junto da comunidade escolar, contribuindo para a construção de uma escola mais informada, preparada e resiliente2, lê-se.

A sessão de encerramento, realizada esta sexta-feira , contou com a presença do vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Rodrigues, reforçando a importância atribuída pelo município à promoção da cultura de segurança e prevenção junto da comunidade escolar.

"A Câmara Municipal do Funchal agradece a colaboração da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro na organização de mais uma edição da Semana da Prevenção e deixa um agradecimento especial aos parceiros envolvidos: o Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, cujo contributo foi essencial para a concretização destas acções", remata.