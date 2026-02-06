Calheta adquire dez novas cadeiras de rodas

A Câmara Municipal da Calheta adquiriu dez novas cadeiras de rodas, reforçando o Banco Municipal de Ajudas Técnicas (BMAT) no âmbito do programa 'Bem-estar em casa', uma resposta social destinada a apoiar idosos e pessoas com mobilidade reduzida no concelho.

Segundo um comunicado de imprensa, desde 2018, o Banco de Ajudas Técnicas já apoiou cerca de 1.300 munícipes, através do empréstimo gratuito de diversos equipamentos que promovem maior autonomia, segurança e qualidade de vida no domicílio. Actualmente, o município dispõe de mais de 250 equipamentos ao serviço da população, não só cadeiras de rodas, mas também cadeiras de sanita/banho, camas articuladas, andarilhos e canadianas.

Para a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, “este reforço do Banco de Ajudas Técnicas traduz o compromisso do município com a melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes, garantindo apoio gratuito, proximidade e dignidade a quem mais precisa, no seu próprio domicílio”.

O município já havia adquirido, recentemente, 25 camas articuladas, num investimento que permitiu aumentar significativamente a capacidade de resposta. "A compra destas novas cadeiras de rodas representa, assim, mais um reforço de equipamentos ao dispor da população", lê-se.

A nota informa que os munícipes residentes que pretendam solicitar o empréstimo de equipamentos ou obter mais informações sobre este serviço podem contactar o Banco de Ajudas Técnicas, através do telefone 291 820 200, onde é realizado o respectivo diagnóstico e acompanhamento técnico.