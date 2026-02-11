Dez mortos em massacre numa escola secundária no Canadá

Dez pessoas morreram, incluindo um suspeito atirador, num ataque esta terça-feira numa escola secundária numa pequena cidade no nordeste da província canadiana da Colúmbia Britânica, anunciou a Polícia Montada Real Canadiana (RCMP).

De acordo com Ken Floyd, superintendente distrital da RCMP, sete pessoas foram encontradas mortas dentro da Escola Secundária de Tumbler Ridge, incluindo o suspeito atirador, e uma morreu a caminho do hospital. Outras duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, acrescentou numa entrevista virtual com a comunicação social.

Outras 25 pessoas ficaram feridas, sem risco de vida, de acordo com um comunicado da RCMP.

A polícia "encerrou o alerta de emergência em Tumbler Ridge", considerando não existirem "suspeitos em fuga ou ameaças ao público", informaram as autoridades provinciais.

De acordo com as primeiras declarações da polícia, o primeiro alerta recebido no início da tarde de terça-feira dizia respeito a um atirador ativo na escola secundária de Tumbler Ridge.

Ao chegar ao local, as forças da ordem descobriram, ao revistar o estabelecimento, sete pessoas que tinham sido mortas a tiro, incluindo o atirador suspeito.

Uma oitava pessoa ferida a tiro na escola morreu durante o transporte para o hospital.

Posteriormente, a polícia "identificou um segundo local, presumivelmente relacionado com o incidente, onde outras duas vítimas foram encontradas mortas numa residência", de acordo com um comunicado.

"Foi uma situação que evoluiu rapidamente e de forma dinâmica, e a cooperação rápida da escola, dos primeiros socorristas e dos residentes foi crucial para a nossa intervenção", afirmou Floyd, que se escusou a dar detalhes sobre o atirador.

Tumbler Ridge, pequena cidade junto às montanhas, tem uma população de cerca de 2.400 pessoas e localiza-se a mais de 1.000 quilómetros a nordeste de Vancouver, a maior cidade da Colúmbia Britânica.

O portal na internet do governo provincial indica que a escola secundária de Tumbler Ridge tem 175 alunos do 7.º ao 12.º ano.

❗️⚠️🇨🇦 - A tragic mass shooting occurred on February 10, 2026, at Tumbler Ridge Secondary School in the small town of Tumbler Ridge, northeastern British Columbia, Canada.



According to the latest updates from the Royal Canadian Mounted Police (RCMP) and multiple reliable news… pic.twitter.com/2QW3p4JWYa — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) February 11, 2026

Primeiro-ministro canadiano cancela viagem à Europa

O primeiro-ministro canadiano Mark Carney anunciou na terça-feira o cancelamento de uma viagem à Europa, após o massacre na escola secundária em Tumbler Ridge, pequena cidade no sopé das Montanhas Rochosas, na província canadiana da Colúmbia Britânica.

Mark Carney tinha planos de viajar para a Europa entre hoje e 15 de fevereiro para participar, entre outros eventos, na Conferência de Segurança de Munique, que reunirá cerca de 60 chefes de Estado e de governo e uma centena de ministros das Relações Exteriores e da Defesa no próximo fim de semana.

Mark Carney manifestou-se "chocado" com o "terrível tiroteio". O chefe do Governo reagiu numa mensagem publicada na rede social X. "Junto-me aos canadianos para expressar as minhas condolências àqueles cujas vidas foram hoje abaladas para sempre e para saudar a coragem e o altruísmo dos socorristas, que arriscaram as vidas para proteger os seus concidadãos", declarou.

Os assassinatos em massa são raros no Canadá, mas este é o segundo na Colúmbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2025, onze pessoas foram mortas em Vancouver por um homem que atropelou com um camião uma multidão que celebrava um festival cultural filipino.