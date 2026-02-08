Madeira faz volte-face e 'elege' Seguro

António José Seguro é o grande vencedor das Eleições Presidenciais na Madeira, com 56,17%, o que corresponde a 76.387 votos.

Com todas as mesas de voto encerradas, o candidato vencedor do escrutínio conseguiu reverter o resultado da primeira volta e ficou, na segunda, à frente de André Ventura, com mais de 12 pontos de diferença. O segundo classificado obtreve 43.83% da votação, o que corresponde a 59.600 votos.

Seguro apenas não saíu vencedor no concelho de São Vicente. Ventura ganhou com 53,92%. Nos restantes 10 arrebatou vitórias, umas com maior vantagem do que outras.

André Ventura conseguiu a maioria dos votos em oito freguesias de concelhos como Machico, Calheta, Câmara de Lobos, e Ribeira Brava.

Nenhuma freguesia do Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Porto Moniz, Santana deu a vitória ao também líder do Chega. O Porto Santo rendeu-se igualmente a António José Seguro.

Machico foi o concelho que deu maior percentagem ao Presidente eleito (59,56%) e Câmara de Lobos o que conferiu menos perecentagem (50,18%).

Contas feitas e apesar da vitória inequívoca de António José Seguro na Madeira o novo Presidente não conseguiu ultrpassar os 60% dos votos em nenhum dos concelhos da Região. André Ventura, por sua vez, não baixou a fasquia dos 40%.

Face à primeira volta das eleições António José Seguro conseguiu, na Região, mais 45.779 votos e André Ventura 14.778 votos.

A Madeira, a par do Algarve, foram as únicas regiões do país que deram a vitória a Ventura a 18 de Janeiro.

A nível de participação registou-se uma boa afluência às urnas, tendo-se registado uma abstenção de 44,7%. Registaram-se 1,15% de votos em branco e 2,66% de nulos.