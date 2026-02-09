Três trabalhadores de empresa mineira canadiana sequestrados no México encontrados mortos

Três dos dez funcionários de uma empresa mineira canadiana sequestrados no final de janeiro no México foram encontrados mortos, anunciou hoje a Câmara Mineira, que reúne sindicatos e empresas do setor.

OS três mineiros "foram encontrados sem vida e identificados", afirma aquela entidade em comunicado.

Dez funcionários da Vizsla Silver foram sequestrados a 23 de janeiro no estado de Sinaloa (noroeste), e a empresa canadiana anunciou hoje que "vários" tinham morrido, sem especificar o número.

As buscas vão continuar para encontrar os outros sete funcionários.

De acordo com a imprensa local, os dez funcionários são mexicanos e duas das vítimas são engenheiros.

Os familiares das vítimas revelaram que um comando armado invadiu o acampamento localizado no local do projeto mineiro, no município de Concordia, e levou-os à força.

A empresa canadiana indicou antes em comunicado que foi informada "por várias famílias que os seus familiares (...) que tinham sido raptados no local do projeto da empresa em Concordia, no México, tinham sido encontrados mortos", e que aguardava "a confirmação das autoridades mexicanas".

"Estamos devastados com este desfecho trágico", declarou Michael Konnert, presidente diretor geral da Vizsla, citado no comunicado, acrescentando que a prioridade da empresa é encontrar "aqueles que ainda estão desaparecidos".

As autoridades mexicanas anunciaram na sexta-feira ter encontrado corpos sem vida na zona onde ocorreu o sequestro e que quatro pessoas foram detidas.

Desde o sequestro, mais de 1.000 polícias e militares foram mobilizados para as buscas, e várias operações de busca foram realizadas.

Muitos assassinatos e sequestros são cometidos nessa região do México devido às lutas internas do cartel de Sinaloa, que causaram mais de 1.700 mortos e cerca de 2.000 desaparecidos.