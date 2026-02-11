Primeiro-ministro cancela participação em retiro de líderes da UE na 5.ª feira

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cancelou hoje a sua participação no retiro informal de líderes da União Europeia (UE), que se realiza na quinta-feira na Bélgica e será dedicado à competitividade europeia, devido à situação de calamidade em Portugal.

Fontes governamentais indicaram à imprensa portuguesa em Bruxelas que Luís Montenegro, que tinha previsto deslocar-se -- tal como todos os restantes líderes da UE -- ao castelo belga de Alden Biesen, a cerca de uma hora de Bruxelas, já não o vai fazer devido à situação de calamidade e ao risco de cheias no país.

As mesmas fontes disseram não saber, até ao momento, em quem o chefe de Governo ou de Estado da UE o primeiro-ministro português irá delegar a sua participação, já que, apesar de as cimeiras europeias exigirem a presença física dos líderes europeus, tal delegação é permitida caso o país fique sem representação.

Isto acontece em situações inesperadas, de doença ou de agenda.

Luís Montenegro já chegou a delegar, temporariamente, a sua participação no seu homólogo da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, que é da mesma família política (Partido Popular Europeu) e da mesma região (Europa do sul).

Os líderes da UE vão reunir-se na quinta-feira, no Alden Biesen, num retiro organizado pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, para discutir como aumentar a competitividade comunitária, face aos concorrentes Estados Unidos e China, quando se discute uma Europa a duas velocidades na cooperação financeira.