IL vai pedir adiamento de debate quinzenal com o primeiro-ministro

A IL vai pedir hoje o adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro agendado para esta tarde, devido ao agravamento da situação em Coimbra, disse à Lusa fonte da direção parlamentar.

O pedido será anunciado numa conferência de imprensa da presidente do partido, Mariana Leitão, agendada para esta manhã na Assembleia da República, e é justificado pela necessidade de o primeiro-ministro estar no terreno devido ao agravamento da situação em Coimbra, onde a população está a ser evacuada devido ao risco de colapso dos diques do Rio Mondego.

A mesma fonte adianta que, até ao momento, o partido não recebeu qualquer pedido de adiamento deste debate por parte da bancada do PSD.