Rubina Leal recebida pelo primeiro-ministro de Cabo Verde

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, foi recebida, em conjuntos com os presidentes dos Parlamentos da Macaronésia, pelo primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

O encontro serviu para valorizar a organização e sublinhar a importância das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, que decorrem em Cabo Verde, enquanto espaço privilegiado de cooperação institucional, diálogo político e partilha de boas práticas entre os parlamentos da região.

Na ocasião, foi igualmente destacada a relevância do reforço das relações entre os territórios da Macaronésia, bem como a necessidade de aprofundar a cooperação em áreas estratégicas como a coesão territorial, o desenvolvimento sustentável e os desafios comuns do espaço atlântico.