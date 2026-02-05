"Nunca o Estado decidiu com tanta rapidez", afirma primeiro-ministro

O primeiro-ministro defendeu hoje que o Governo está "esgotar todas as suas possibilidades" na resposta aos fenómenos climáticos extremos que têm atingido o país e defendeu que "nunca o Estado decidiu com tanta rapidez".

"Nunca o Estado respondeu com esta rapidez e, independentemente de estarmos absolutamente cientes do drama que para muitas famílias, pessoas e empresas significa a situação por que estão a passar, quero também dar esta palavra de que estamos mesmo a esgotar todas as nossas possibilidades para decidir rapidamente poder acorrer às suas necessidades", afirmou Luís Montenegro.

Luís Montenegro falava na residência oficial, após a reunião semanal do Conselho de Ministros, que se iniciou às 09:30 e foi a segunda desta semana concentrada na resposta às consequências do mau tempo em Portugal.

Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.