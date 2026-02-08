Força Aérea ucraniana abate 69 drones em novo ataque nocturno russo

A Força Aérea da Ucrânia informou que, na última noite, abateu 69 drones russos lançados pela Rússia contra o território ucraniano em novo ataque noturno.

De acordo com informações divulgadas pela Força Aérea da Ucrânia na rede social Telegram, 69 dos 101 drones utilizados pela Rússia foram abatidos ou destruídos, não tendo sido possível evitar 32 impactos em 13 pontos do país, nem uma explosão em solo ucraniano após a queda de um drone abatido.

A grande maioria desses drones, cerca de 70, eram do modelo Shahed, com tecnologia iraniana, acrescentou a mensagem militar.

O ataque russo, que segundo o relatório ainda continua, obrigou a mobilizar a aviação, tropas com mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrónica e sistemas de drones, além de grupos de fogo móveis.

Este bombardeamento ocorre depois de, na noite de sexta-feira para sábado, a Rússia ter utilizado mais de 400 drones e cerca de 40 mísseis num ataque que teve como principal objetivo a infraestrutura energética do país e que obrigou a cortes de eletricidade de emergência em quase todas as regiões da Ucrânia.