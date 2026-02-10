Madeira investe em drones para reforçar monitorização e gestão florestal

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura vai apresentar, hoje, a aquisição de novos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) destinados ao reforço da monitorização e gestão florestal na Região Autónoma da Madeira. A sessão está marcada para as 12 horas, no Montado do Paredão.

Segundo a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura trata-se de um investimento estratégico na modernização da monitorização florestal, permitindo melhorar a recolha de informação sobre o território, apoiar a prevenção de incêndios e contribuir para uma gestão mais eficiente dos recursos naturais.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

09h00- Reunião plenária n.º64;

10h00 - A Escola Secundária de Francisco Franco recebe a actividade "Mundo da Física: experiências interativas, exposições e sessões de planetário", uma iniciativa dedicada à divulgação científica e à aproximação da Física a todos os públicos.

15h00 -Celebração do Dia do Doente presidida por D. Nuno Brás na Capela do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família;

17h00 - Inauguração da exposição interactiva 'Biotopatia – O Património Natural da Madeira' no Museu de História Natural da Madeira;

17h00 às 22h00 - Inauguração da Unidade Hoteleira, The Editory Ocean Way Funchal;

18h00 - Lançamento do Livro intitulado '90 minutos de felicidade' de João Carlos no Design Center Nini Andrade Silva;

18h00 às 21h00- Abertura do Workshop de Sensibilização sobre Cibersegurança no auditório do Colégio dos Jesuítas;

19h00 - Aniversário do Hotel Vila Galé em Santa Cruz

Agenda Política

10h30 - A Nova Direita acompanha um grupo de pessoas inscritas nas listas para habitação social em frente ao IHM.



11h30 - PCP promove uma iniciativa de contacto com os trabalhadores e a população para abordar os impactos negativos do pacote laboral. A iniciativa terá lugar junto ao Plaza.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Fevereiro, Dia Europeu do 112, Dia Mundial do Doente ou Dia Mundial do Enfermo e Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência:

660 a.C. - Data provável da fundação do Império do Japão.

1650 -- Morre, com 53 anos, o filósofo e matemático francês René Descartes, autor de "O Discurso do Método" (1637) e " As Regras para a Direção da Mente" (escritas em 1628, mas publicadas em 1701).

1847 - Nasce o inventor norte-americano Thomas Alva Edison. Criou o primeiro laboratório industrial do mundo.

1865 - A Cruz Vermelha Portuguesa inicia a sua atividade, sob a designação "Comissão Provisória para Socorros a Feridos Doentes em Tempo de Guerra", na sequência da adesão de Portugal à primeira Convenção de Genebra, no ano anterior.

1945 - II Guerra Mundial. É assinado o acordo de Yalta entre as potências aliadas.

1984 - Sai, em Diário da República, decreto-lei n.º 51/84, o diploma que regula a constituição de bancos comerciais ou de investimento por entidades privadas.

1989 - Pela primeira vez, é concedido um bispado a uma mulher, a norte-americana Barbara Harris, da Igreja Protestante de Filadélfia.

1993 - Portugal obtém autorização para a abertura do consulado em Goa.

1995 - O CDS muda a sigla para CDS-PP (Partido Popular) no XIII Congresso do partido, em Lisboa.

2007 - O "Sim" vence o referendo sobre a despenalização da interrupção voluntária da gravidez, com 59,25 por cento dos votos, contra 40,75 por cento do Não. Abstenção atinge os 56,39 por cento.

2008 -- O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, recebe o doutoramento 'honoris causa' pela Universidade de León, em Espanha, o primeiro atribuído a um Chefe de Estado estrangeiro.

2010 - Um par de sapatos gigantes, feitos de panelas portuguesas de aço inoxidável, numa escultura com o título "Marilyn", da artista plástica Joana Vasconcelos, é arrematado em leilão, em Londres, por 573,964 mil euros, mais do que triplica a estimativa.

2013 - O Papa Bento XVI anuncia a resignação a partir dia 28 de fevereiro num discurso em latim, durante um consistório no Vaticano.

2018 - Um avião Antonov AN-148 da companhia Saratov Airlines despenha-se junto à localidade de Argunovo, na província de Moscovo, e causa a morte às 71 pessoas que seguiam a bordo, 65 passageiros e seis tripulantes.

2019 - Vinte e três agências de notícias de todo o mundo, incluindo a Lusa, assinam, no Dubai, uma Carta de Tolerância que visa "desenvolver a consciência internacional" sobre o tema. A Carta é assinada no âmbito da World Government Summit.

2023 - O Real Madrid conquista o Mundial de clubes de futebol, ao derrotar os sauditas do Al Hilal, por 5-3, na final da prova, disputada em Rabat, em Marrocos.

Pensamento do dia