Márcio Amaro numa digressão pela Austrália

O cantor madeirense Mário Amaro encontra-se numa digressão pela Austrália, onde está a realizar mais de uma dezena de concertos em diversas cidades daquele país.

O artista, natural da Camacha, foi o convidado de honra deste ano para actuar no Madeira Club em Sydney, pela ocasião das comemorações do Dia da Madeira, que aconteceram no último fim-de-semana de Janeiro.

No entanto, o próximo concerto do madeirense é já este fim-de-semana na cidade do Wollongong, mais concretamente no South Coast Portuguese Association, a fim de comemorar o Dia dos Namorados.

Destacamos que várias são as cidades onde estão presentes emigrantes portugueses e que vão receber o artista: Wollongong, Adelaide, Melbourne-Warrnamboll e Sydney, com ‘Noite do Macarrão no Madeira Portugal Club'. Também na cidade de Sydney vai acontecer um concerto no Fraser Park, onde será celebrado o Dia da Mulher. Por fim, os dois últimos concertos acontecem no Petersham Portuguese Festival Food e - para terminar este ciclo de concertos na Austrália - na zona Ocidental na cidade de Perth.

Este país tem uma vasta comunidade portuguesa, sendo um número significativo de oriundos da ilha da Madeira.

Márcio Amaro disse ao DIÁRIO que até agora os concertos estão a correr muito bem.

O artista salientou que as comemorações do Dia da Madeira na Austrália deste ano foram novamente um sucesso em Sydney.

Disse que a Academia do Bacalhau de Sydney organizou pela primeira vez um jantar aberto a homens e a mulheres e crianças e foi um sucesso com casa cheia no Portugal Madeira Club, onde animou aquele jantar com músicas do seus álbuns e em língua portuguesa.

Márcio Amaro revelou ainda que durante esta digressão pela Austrália vai participar num festival “Bairro Português”, que é organizado pela Câmara Municipal de Sydney, tendo sido convidado para encerrar este evento que atrai milhares de pessoas todos os anos. "É uma enorme honra participar neste grande evento e decidi ficar por mais algum tempo aqui para poder participar nesse Grande Festival”, disse.

O cantor foi recebido pelo emigrante madeirense e presidente do Madeira Portugal Clube, José Góis, que tem sido um verdadeiro embaixador da Madeira naquele país e que tem promovido e colaborado com diversas iniciativas na divulgação e promoção da cultura madeirense.

O último concerto do artista acontece a 22 de Fevereiro, no Club Português em Perth.