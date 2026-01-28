Governo considera alocar parte da contribuição audiovisual à autorregulação jornalística

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, considerou hoje a possibilidade de "reforçar a autorregulação jornalística com uma componente da contribuição audiovisual (CAV)", aludindo às "condições muito difíceis" da autorregulação atual.

O governante referiu, numa audição na Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a possibilidade "de reafetação e realocação de uma parte da CAV ao financiamento independente" da autorregulação do jornalismo.

"Com um modelo dual, entre sindicato, que contém uma função deontológica interna, mas sobretudo a instituição criada é a Comissão da Carteira, que vive dificuldades [...], eu acho que a democracia precisa de apoiar os jornalistas no robustecimento do seu exercício de autorregulação, sem criar dependências", acrescentou.

O ministro fez referência a "medidas que têm um sucesso espetacular, como a duplicação do porte pago", mas existem "medidas que francamente não funcionaram bem, como é o caso das assinaturas gratuitas para os jovens do ensino secundário".

"Estimava-se que poderiam ser dezenas de milhares e a verdade é que os jovens nem oferecidos estão a querer ter aquele produto", acrescentou.

O governante garantiu, porém, estar em dialogo com os meios de comunicação e seus responsáveis para procurar uma nova medida, "sempre na lógica de financiar a procura e não órgãos de comunicação social à peça".

Relativamente ao combate à desinformação, o ministro pediu alguma cautela em relação à política europeia em matéria de comunicação social.

"O que vem aí do novo escudo democrático europeu é uma revolução na abordagem europeia ao setor, em termos de intervencionismo, com aspetos positivos, mas algumas coisas que merecem cautela, para não termos excessos de intervencionismo e ativismo subjacente, nem escolhas políticas impostas por essa via", disse.

Em matéria de regulação, Leitão Amaro considerou que não se deveria "dispersar e dissipar a capacidade do lado público", e reiterou a assertividade na concentração da regulação na Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Leitão Amaro com "empenho total" na execução do plano de apoio aos media

O ministro da Presidência manifestou hoje empenho total em executar o Plano de Ação para a Comunicação Social (PACS), referindo que irá ajustar uma parte e trazer novas medidas em sintonia com o ex-ministro Pedro Duarte.

"Empenho total em executar o PACS [Plano de Ação para a Comunicação Social] que recebi, ajustar uma parte do PACS que recebi e trazer novas medidas com uma sintonia total com o ex-ministro Pedro Duarte", referiu o governante.

Pedro Duarte, que atualmente é presidente da Câmara do Porto, era o anterior ministro da tutela e foi quem lançou, em outubro de 2024, o Plano de Ação para a Comunicação Social.

"Devo dizer que recebi esta pasta com tristeza inicial porque tínhamos um grande ministro da comunicação social, que era o ministro Pedro Duarte, com o qual eu me entendo maravilhosamente", rematou António Leitão Amaro.