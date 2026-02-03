Podcasts têm grande potencial de crescimento na Madeira

Há margem para os podcasts crescerem na Madeira. Basta que continuem a incrementar a proximidade, a captar novos públicos, a não ser intrusivos, a proporcionar diversidade de conteúdos e de propostas novas, a ajudar na profissionalização do sector cultural e criativo, a ter foco em assuntos com interesse transversal, a falar de assuntos sérios de forma descontraída e a funcionar como aliados que enriquecem as rádios.

Estas foram algumas das ideias que resultam do debate desta tarde, que decorreu no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, em que participaram o radialista e director da rádio Jornal da Madeira, Miguel Guarda; a comunicadora e ex-directora regional da Cultura, Natércia Xavier; e a representante do podcast Aula Extra, recentemente distinguido com a Menção Honrosa na categoria Podcast Corporativo do Grande Prémio APCE 2025, Gabriela Magalhães.

A moderação esteve a cargo do madeirense que é director do festival Podes, Márcio Barcelos, num debate que abordou a realidade dos podcasts na Região, os desafios do formato com grande potencial de crescimento e ainda os casos de sucesso regionais, com destaque para o ‘Peço a Palavra’ - que resulta da parceria entre a Académica da Madeira e a TSF - e para novidade ‘Laboratório de Cultura’ - lançado no mês passado, apresentado por Natércia Xavier, que explora o património, território, artes e cultura contemporânea em formato de conversas e que é produzido pela APCA Madeira.

Nomeados dos Prémios Podes 7 já são conhecidos

O evento serviu ainda para anunciar os nomeados dos Prémios Podes 7 – Festival Português de Podcasts que está de regresso em 2026, com o objectivo de celebrar a criatividade e qualidade do panorama dos podcasts em Portugal.

A lista de nomeados foi anunciada por Márcio Barcelos e pode ser consultada aqui:

A sétima edição da entrega dos galardões que reconhecem os melhores podcasts produzidos em Portugal ou dirigidos ao público português ao longo de 2025 terá lugar no próximo domingo, em Lisboa, mas o anúncio, habitualmente realizado na capital portuguesa decorreu este ano na Madeira, “reforçando a aposta do festival na descentralização do setor dos podcasts em Portugal”.

Os nomeados e vencedores são decididos por um júri independente, que reúne um grupo diverso de personalidades com reconhecida experiência e valor em diversas áreas relevantes para o concurso. A radialista madeirense Valentina Jesus integra o júri deste ano, à semelhança da edição anterior.

O festival Podes teve um papel importante no crescimento dos podcasts em Portugal, e confiamos que trazer o tema ao Funchal ajude a fortalecer a comunidade de criadores e ouvintes de podcasts na Madeira.” Márcio Barcelos, director do Festival Podes





Criado em 2019, o Festival Podes afirma-se como o principal evento nacional dedicado ao formato de podcast, promovendo criadores, projectos e novas formas de relação entre conteúdos e públicos. Ao longo das suas edições, o festival tem integrado painéis, sessões ao vivo, oficinas e os Prémios Podes, que conquistaram forte visibilidade mediática.