Regina Rodrigues lidera conselho consultivo do novo hospital

A ex-directora clínica do SESARAM, Maria Regina Rodrigues Jardim Rodrigues, Telmo Francisco Salvador Vieira, Ricardo Luís Rosa Jardim Gonçalves, Rubina Nunes Silva, Roberto Almeida Santos, Márcia Gomes e Pedro Pita Barros são os sete elementos nomeados para o conselho consultivo da Estrutura de Missão para o Hospital Central e Universitário da Madeira (EMHCUM), cujos membros vão receber senhas de presença de 100 euros por reunião, até ao limite máximo de uma reunião mensal, além do reembolso de despesas de deslocação e alojamento devidamente comprovadas.

O órgão foi constituído por despacho conjunto das Secretarias Regionais de Saúde e Protecção Civil e das Finanças, que produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação. A EMHCUM é presidida por Pedro Ramos, antigo secretário regional da Saúde, e foi criada pela Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 576/2025, de 17 de Julho, publicada no JORAM a 25 de Julho do mesmo ano.

O conselho consultivo funciona como estrutura de consulta e assessoria ao presidente da missão, competindo-lhe emitir pareceres sobre a definição, orientação e avaliação das actividades desenvolvidas e a desenvolver. As reuniões serão trimestrais, sem prejuízo da possibilidade de convocação de encontros extraordinários pela coordenadora ou pelo presidente da EMHCUM.

Regina Rodrigues coordena o conselho na área clínica. Integram ainda Telmo Francisco Salvador Vieira, na área de gestão e inovação; Ricardo Luís Rosa Jardim Gonçalves, na área académica e inovação, ligado à UNINOVA; Rubina Nunes Silva, presidente do conselho directivo do IASAÚDE, IP-RAM; Roberto Almeida Santos, na área da cibersegurança; Márcia Gomes, presidente do conselho de administração do SESARAM, EPERAM; e Pedro Pita Barros, na área de recursos humanos, também da UNINOVA.

O despacho está datado de 28 de Janeiro de 2026, mas só hoje foi publicado, e é assinado pela secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, e pelo secretário regional das Finanças, Duarte Freitas.