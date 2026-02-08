Fadista Miguel Ramos inicia digressão por três palcos franceses no próximo sábado

O fadista e viola Miguel Ramos inicia, no próximo sábado, uma digressão por três palcos franceses, antecipando temas do seu novo álbum, a sair em junho, com duas fadistas convidadas, Msaura Airez e Cátia Garcia.

No sábado, dia 14, Miguel Ramos partilha o palco com Maura Airez, na Association Franco Portugaise, em Boissise-Le-Roi, nos arredores de Paris, e, no dia seguinte, atua no Chateau Lorenz, em Bry-sur-Marne, no âmbito da celebração de 25 anos de fado da Association Portugaise Gaivota, com o músico Felipe de Sousa.

Felipe de Sousa vive em França desde os 10 anos, onde aprendeu a tocar viola, aos 15, de forma "autodidata". Licenciado em Musicologia, Sousa editou, em 2018, o álbum "HYDROLISE (fado framenté et guitare désarticulée)", e tem o projeto "Fado Clandestino", com a vocalista francesa Lizzie Leveé e o guitarrista português Nuno Esteven.

Em Boissise-Le-Roi, Miguel Ramos acompanha-se à viola e conta com os músicos Rafael Pacheco, na guitarra portuguesa, e Manuel Vaz Silva, na viola baixo.

No próximo dia 21, Miguel Ramos atua na sala Émile Zola, em Nogent sur Marne, numa iniciativa da Associação Estrelas do Mar daquela localidade nos arredores da capital francesa. Neste espetáculo, convida a fadista Cátia Garcia, volta a acompanhar-se à viola, e conta ainda com os músicos Luís Petisca, na guitarra portuguesa, e Nani, na viola-baixo.

Na bagagem, Miguel Ramos leva os temas do seu álbum "Aqui na Alma" (2017), como o que intitula o disco, "Aqui na Alma" (Diogo Clemente/Fado Cravo, de Alfredo Marceneiro), "Gosto do Vento" (Tozé Brito/António Tavares Teles) e "Meu Amor é Nuvem Branca" (Mário Rainho/José Marques Amaral).

Ramos também vai interpretar dois fados que antecipam o seu próximo álbum, projetado para junho próximo, designadamente "Vizinha da Frente" (José Gonçalez/Guilherme Banza), a sair em 'single' no próximo dia 13, e "Aprendendo a Mentir" (Tiago Torres da Silva/Fado Perseguição, de Carlos da Maia), saído em 'single' em janeiuro.

Miguel Ramos canta há mais de 20 anos, tendo começado aos 14. Em 1996, venceu a Grande Noite do Fado, em Lisboa.

Numa entrevista à agência Lusa, em 2017, Miguel Ramos apontou Fernando Maurício como uma das suas "grandes influências", e ainda António Rocha, Manuel de Almeida, Carlos do Carmo, Beatriz da Conceição e Maria da Nazaré, à qual se referiu como a sua fadista de eleição.

Filho do músico Victor Ramos, Miguel Ramos não tem qualquer ligação com uma parceria histórica do fado, os irmãos Casimiro e Miguel Ramos, músicos e autores de vários fados, nomeadamente o Fado Alberto.

Como viola, participou no musical "Amália", de Filipe La Feria, e acompanhou nomes como Camané, Pedro Moutinho, Ricardo Ribeiro e Ana Sofia Varela, entre outros.

Recentemente, tem feito parte, como cantor, do musical "Amore", de Pippo Delbono, com direção musical de Pedro Jóia.