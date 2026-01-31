Associação ‘Os Grandes Azuis’ apoia mais de 100 pessoas com autismo
IPSS reforça inclusão no Santo Amaro
A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou recentemente as instalações da instituição
A Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’, localizada no Complexo Habitacional de Santo Amaro, acompanha actualmente mais de uma centena de crianças, jovens e adultos, oferecendo respostas especializadas e apoio contínuo às suas famílias.
Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a associação disponibiliza um conjunto alargado de valências terapêuticas e educativas, incluindo terapia especializada, formação, cuidados básicos, estimulação cognitiva e uma Sala Snoezelen, concebida para promover o bem-estar sensorial e emocional dos utentes.
Recentemente, a instituição recebeu a visita da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da vogal do conselho directivo do Instituto de Segurança Social, Mara Rodrigues.
Durante a visita, a governante reuniu com profissionais e utentes, conheceu os projectos em curso e reconheceu o papel determinante da associação na promoção da inclusão, autonomia e qualidade de vida das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo.
“Mais do que uma prestação de serviços à comunidade, esta casa é um porto seguro que transforma a vida de cada utente e familiar aqui apoiado”, sublinhou Paula Margarido, citada em comunicado.
Fundada em 2016, a associação tem como missão central o desenvolvimento integral e o bem-estar dos seus utentes. O centro de dia dinamiza actividades terapêuticas, educativas e de convívio, estimulando competências pessoais e sociais, e promove campos de férias inclusivos, com experiências adaptadas às necessidades de cada participante.
Mais do que um espaço de apoio, ‘Os Grandes Azuis’ afirmam-se como uma referência de cuidado, inclusão e esperança para muitas famílias da comunidade.
Ajude o Santiago a ter um quarto seguro e adaptado
Menino autista de 12 anos precisa de um espaço só seu para crescer com dignidade e desenvolver os seus talentos