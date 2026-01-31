Associação ‘Os Grandes Azuis’ apoia mais de 100 pessoas com autismo

A Associação para Pessoas com Autismo ‘Os Grandes Azuis’, localizada no Complexo Habitacional de Santo Amaro, acompanha actualmente mais de uma centena de crianças, jovens e adultos, oferecendo respostas especializadas e apoio contínuo às suas famílias.

Enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), a associação disponibiliza um conjunto alargado de valências terapêuticas e educativas, incluindo terapia especializada, formação, cuidados básicos, estimulação cognitiva e uma Sala Snoezelen, concebida para promover o bem-estar sensorial e emocional dos utentes.

Recentemente, a instituição recebeu a visita da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da vogal do conselho directivo do Instituto de Segurança Social, Mara Rodrigues.

Durante a visita, a governante reuniu com profissionais e utentes, conheceu os projectos em curso e reconheceu o papel determinante da associação na promoção da inclusão, autonomia e qualidade de vida das pessoas com Perturbações do Espectro do Autismo.

“Mais do que uma prestação de serviços à comunidade, esta casa é um porto seguro que transforma a vida de cada utente e familiar aqui apoiado”, sublinhou Paula Margarido, citada em comunicado.

Fundada em 2016, a associação tem como missão central o desenvolvimento integral e o bem-estar dos seus utentes. O centro de dia dinamiza actividades terapêuticas, educativas e de convívio, estimulando competências pessoais e sociais, e promove campos de férias inclusivos, com experiências adaptadas às necessidades de cada participante.

Mais do que um espaço de apoio, ‘Os Grandes Azuis’ afirmam-se como uma referência de cuidado, inclusão e esperança para muitas famílias da comunidade.