Carro furtado em Santa Quitéria durante a madrugada

Um Volkswagen Lupo de cor verde alface, com a matrícula 32-10-OQ, do ano 2000, foi furtado durante a madrugada deste sábado, 7 de Fevereiro, junto à igreja de Santo Amaro, em Santa Quitéria, perto do centro comercial Madeira Shopping.

Ao DIÁRIO, o proprietário explicou que costuma deixar o carro naquele local e que ontem o estacionou por volta das 21 horas. Esta manhã, pelas 7 horas, o veículo já não se encontrava onde tinha sido deixado.

O proprietário já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e apela a quem tiver informações para contactar as autoridades ou ligar para 966 301 516.