JSD Santa Cruz entrega donativos do "Santo Amaro Solidário"

A Juventude Social Democrata (JSD) de Santa Cruz promoveu a iniciativa “Santo Amaro Solidário”, uma acção de recolha de cariz social que teve como objectivo entregar - através de uma associação - roupas, brinquedos e bens alimentares essenciais a indivíduos ou famílias que estejam numa situação de fragilidade socioeconómica.

Os donativos recolhidos foram entregues, na passada sexta-feira, à Associação de Solidariedade Social Pérola, “uma IPSS sediada no concelho de Santa Cruz que desenvolve diariamente um trabalho essencial junto de famílias com crianças e não só, promovendo o cuidado, a inclusão e a coesão social”, sublinha a estrutura de juventude em comunicado de imprensa.

A JSD Santa Cruz reforça que “a Associação Pérola distingue-se pelo seu acompanhamento próximo e humano e pela capacidade de resposta perante diferentes necessidades sociais, sendo uma referência em Santa Cruz e na Região”.

Mariana Martins, presidente da JSD Santa Cruz, afirma que esta acção solidária reflecte a preocupação da estrutura que preside quanto “à proximidade social e ao compromisso com a comunidade”, destacando a abrangência conseguida na recolha.

“Esta nossa iniciativa contou com o envolvimento ativo de militantes, simpatizantes e da comunidade em geral, demonstrando que a mobilização coletiva é essencial para gerar um impacto positivo e concreto na vida de quem mais precisa. O trabalho da Associação Pérola é feito de dedicação, de proximidade e de muito amor, valores que nos inspiram e nos relembram da importância de estarmos atentos a quem nos rodeia”, conclui a jovem dirigente da JSD.