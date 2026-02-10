Sporting faz queixa contra FC Porto no CD da FPF após incidentes no clássico

O Sporting vai submeter uma queixa contra o FC Porto junto do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após incidentes no clássico da 21.ª jornada da I Liga (1-1), na segunda-feira, anunciaram hoje os 'leões'.

"Na sequência dos lamentáveis incidentes verificados por ocasião do jogo de ontem [segunda-feira], a Sporting SAD informa que vai apresentar uma participação disciplinar ao CD da FPF contra o FC Porto", revelaram os bicampeões nacionais e atuais segundos classificados do campeonato, em comunicado.

Um dia depois do empate no Estádio do Dragão, no Porto, que manteve o FC Porto na liderança da prova, com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, o clube lisboeta criticou a postura do adversário no clássico.

Os 'leões' visaram situações como o "condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto), climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes do Sporting".

"O que devia ser um dos melhores espetáculos desportivos da época transformou-se, de forma lamentável, mas não surpreendente, numa viagem a um tempo que o atual FC Porto - certamente por lapso - não abdica e faz questão de perpetuar", vincaram os bicampeões nacionais.

Convicto de que "o passado nunca está morto, nem sequer é passado", o Sporting condenou "mais um episódio negro do futebol português" e ironizou sobre a "propalada lufada de ar fresco" prometida pelo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, desde que sucedeu ao já falecido Pinto da Costa na liderança do clube.

"Trata-se do resultado de uma estratégia premeditada e há muito implementada, sempre com o mesmo ator principal, com impacto direto na verdade desportiva, na credibilidade das competições e na valorização do futebol, que sai, uma vez mais, seriamente prejudicado", prosseguiu.

O Sporting garantiu que continua disponível para cooperar com todas as entidades, mesmo "perante contextos adversos", mas pediu à Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que assumam responsabilidades e implementem medidas.

Horas antes do comunicado do Sporting, fonte do FC Porto disse à agência Lusa que os 'dragões' tencionam formalizar uma queixa junto do CD da FPF contra Morten Hjulmand, por alegada agressão do médio e capitão da equipa 'leonina' ao hispano-uruguaio Tiago Galletto, no triunfo 'verde e branco' sobre o AVS para os quartos de final da Taça de Portugal (3-2, após prolongamento).

Sporting, detentor do troféu, e FC Porto vão defrontar-se nas meias-finais da prova 'rainha', que serão disputadas pela última vez a duas mãos esta época e têm jogos previstos para 03 de março, em Lisboa, e 22 de abril, no Porto.

Os dois rivais empataram na segunda-feira, para a 21.ª jornada da I Liga, com os 'leões' a evitarem a derrota em tempo de compensação, por Luis Suárez, na recarga a um penálti falhado pelo colombiano, após o suplente e estreante costa-marfinense Seko Fofana ter adiantado os anfitriões.

A 13 rondas do fim, FC Porto lidera com 56 pontos, contra 52 do Sporting, segundo classificado, num pódio fechado pelo Benfica, terceiro, com 49.