FC Porto e Sporting empatam clássico e mantêm diferença

FC Porto e Sporting empataram hoje 1-1, no clássico da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que manteve os 'azuis e brancos' na liderança com quatro pontos de vantagem.

No Estádio do Dragão, no Porto, Luís Suárez marcou o golo da igualdade, aos 90+10 minutos, na recarga a uma grande penalidade defendida por Diogo Costa, depois de o estreante Seko Fofana ter dado vantagem aos anfitriões, aos 77.

O FC Porto, que persegue o 31.º título de campeão desde 2021/22, somou o segundo jogo sem vencer e permanece destacado na liderança, com 56 pontos, mais quatro do que o bicampeão Sporting, segundo classificado, e mais sete do que o Benfica, terceiro.