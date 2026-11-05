Madeira tem 341 cuidadores informais reconhecidos

Na Madeira estavam reconhecidos, em Outubro, 341 cuidadores informais, dos quais 271 mulheres e 70 homens, que acompanhavam 366 pessoas. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, no âmbito das comemorações do Dia do Cuidador Informal.

Funchal ilumina edifício da Câmara de roxo em homenagem aos cuidadores informais A fachada do edifício principal da Câmara Municipal do Funchal ilumina-se hoje de roxo, numa iniciativa que assinala o Dia Mundial do Cuidador Informal, celebrado a 5 de Novembro.

Em Novembro de 2025, o Governo Regional indicava que estavam reconhecidos na Madeira 348 cuidadores informais. O número agora divulgado, referente a Outubro de 2026, é de 341, menos sete do que no ano anterior.

A data foi assinalada no Centro de Inclusão Social da Madeira (CISM), onde cerca de 85 cuidadores participaram numa iniciativa que incluiu uma sessão de relaxamento e meditação, com acesso à Sala Snoezelen, um espaço de estimulação multissensorial, e um lanche-convívio.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, esteve presente na iniciativa, acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), Nivalda Gonçalves.

Na ocasião, Paula Margarido agradeceu o trabalho dos cuidadores e destacou o percurso da Região no reconhecimento desta actividade.

A Região foi pioneira na criação do Estatuto do Cuidador e continua a trabalhar para o melhorar. Saibam que caminhamos, lado a lado, convosco Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Também Nivalda Gonçalves deixou uma palavra de reconhecimento aos participantes. "Durante todo o ano, estas pessoas vivem para os outros. Hoje, queremos dizer-lhes obrigada e cuidar de quem cuida", referiu.

Entre os requisitos para o reconhecimento como cuidador informal estão a idade superior a 18 anos, a aptidão para o exercício das funções e a ausência de remuneração pela prestação de cuidados à pessoa cuidada.

Os interessados em obter mais informações podem dirigir-se ao Balcão do Cuidador Informal, na Rua Elias Garcia, n.º 14, ou contactar o ISSM através do endereço electrónico [email protected].

Mais de 40% dos cuidadores informais não sentem benefícios do estatuto Mais de 40% dos cuidadores informais inquiridos num estudo hoje divulgado consideram que o Estatuto do Cuidador Informal não teve implicações positivas nem na sua saúde mental nem nos seus rendimentos.

A realidade dos cuidadores informais na Região, os apoios disponíveis e as dificuldades na aplicação do Estatuto são abordados na reportagem "Mãe da minha mãe", publicada hoje pelo DIÁRIO: