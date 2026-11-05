Este Natal, o Restaurante Atlantis convida grupos a partilharem comida, momentos e memórias à volta da mesa

O Restaurante Atlantis, no Caniço-de-Baixo, já está a receber reservas para celebrações de Natal em grupo, convidando amigos, famílias e colegas a reunirem-se à mesa para momentos especiais de convívio e partilha.

Com dois menus à escolha, disponíveis a partir de 42€ por pessoa, estas propostas foram cuidadosamente criadas para grupos de até 30 pessoas. Os menus incluem uma seleção diversificada de opções para partilhar, promovendo uma experiência gastronómica acolhedora, descontraída e verdadeiramente natalícia.

As bebidas não estão incluídas no preço do menu, estando disponíveis mediante um suplemento de 6€ por pessoa.

Disponível para reservas entre 1 de novembro e 14 de dezembro, esta é a oportunidade ideal para reunir amigos, familiares ou colegas e celebrar o espírito de Natal à volta da mesa, num ambiente elegante e acolhedor.

Reserve já e celebre o Natal no Restaurante Atlantis.

Restaurante Atlantis

Caniço-de-Baixo

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Reservas: 291 930 930 | [email protected]