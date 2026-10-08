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Cristiano Ronaldo Madeira

Albuquerque defende Ronaldo: "Não pode ser tratado como uma pessoa qualquer"

Presidente do Governo Regional destaca contributo do madeirense na promoção de Portugal e pede compreensão pela sua “genialidade”

Foto OD
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Miguel Albuquerque considera que Cristiano Ronaldo "não pode ser tratado como uma pessoa qualquer", na sequência do comunicado divulgado pelo futebolista sobre a polémica com o seleccionador nacional, Jorge Jesus.

À margem de um evento na Casa de Saúde João de Deus, no Trapiche, o presidente do Governo Regional defendeu o papel desempenhado pelo madeirense na projecção de Portugal, sublinhando que "é preciso compreender a genialidade" de Cristiano Ronaldo.

Albuquerque já tinha defendido publicamente que Ronaldo é um dos portugueses que mais prestigiou o País, destacando o contributo dado ao longo de mais de duas décadas de carreira.

No comunicado divulgado na terça-feira, Ronaldo assumiu responsabilidade pela saída do estágio da Selecção, pediu desculpa aos adeptos e colegas e afirmou estar disponível para regressar depois de cumprir a eventual suspensão.

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