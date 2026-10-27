Miguel Silva celebra com três títulos na Europa de Pool

O madeirense Miguel Silva esteve em grande destaque no Campeonato da Europa de Veteranos de Pool 2026, em Valência, Espanha, ao conquistar três títulos europeus e uma medalha de bronze, numa prestação de excelência ao serviço da selecção portuguesa.

O jogador do CDE Electricidade da Madeira foi uma das grandes figuras da competição, particularmente no escalão de +45 anos, terminando a participação com um balanço extraordinário: três medalhas de ouro em quatro provas disputadas e um lugar no pódio em todas elas.

Ao longo de mais de uma semana de competição, no Gandia Palace Hotel, em Valência, o madeirense demonstrou toda a sua qualidade e confirmou o estatuto de referência nacional na modalidade.

Depois de conquistar os títulos europeus nas variantes de bola 10 e bola 8, entre sexta-feira e domingo, Miguel Silva voltou hoje a festejar a conquista do ouro, desta feita na competição por equipas.

Na grande final, frente à selecção espanhola, Portugal levou a melhor e garantiu o título europeu colectivo, com o madeirense a contribuir directamente para o triunfo, ao conquistar um dos dois pontos decisivos para a vitória portuguesa, por 2-1.

A jornada de hoje começou, contudo, com a ambição de chegar a uma quarta final. Na variante de bola 9, Miguel Silva voltou a demonstrar argumentos para lutar pelo ouro, mas acabou por ceder nas meias-finais, resultado que lhe valeu a medalha de bronze.

Ainda assim, o desfecho não belisca uma participação memorável do atleta madeirense, que regressa de Espanha com três títulos de campeão da Europa e uma medalha de bronze, reforçando o protagonismo da Madeira no panorama internacional do pool.