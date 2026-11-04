Delcy Rodríguez apela à participação de portugueses na reconstrução da Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apelou na terça-feira à noite, em Caracas, à participação ativa das empresas de Portugal e da comunidade lusa local no processo de recuperação económica do país, apontando para um novo ciclo de cooperação bilateral.

"Nós queremos que esse crescimento seja feito de mãos dadas com o setor empresarial de Portugal, da Europa, que participemos num único trânsito rumo à recuperação das nossas relações, incluindo as relações comerciais", disse.

Delcy Rodríguez falava em Caracas para centenas de empresários no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, no Centro Português, inserido na missão empresarial lusa ao país, liderada pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida.

A governante destacou a importância histórica e os laços indestrutíveis entre portugueses e venezuelanos sublinhando que são "dois povos que decidiram irmanar-se, que nunca foram um muro, mas sim sempre uma ponte" e que a visita da delegação portuguesa reflete "o interesse num novo ciclo" económico.

Delcy Rodríguez fez referência aos momentos difíceis vividos na Venezuela devido ao bloqueio económico, referindo que na última década representou um impacto negativo nas relações comerciais bilaterais.

"Essa década, que para nós é uma década perdida para uma geração, também teve um impacto negativo nas relações comerciais entre a Venezuela e Portugal. Há um gráfico que mostra como era o comércio entre Portugal e a Venezuela e como, a partir de 2015, momento das sanções, essa relação foi afetada", sublinhou.

Nesse âmbito, a presidente interina divulgou dados que indicam que o intercâmbio comercial entre os dois países rondava os 637 milhões de dólares em 2012, caindo a partir de 2015 até fixar-se nos 26 milhões de dólares em 2025.

No entanto, frisou que o cenário atual é de esperança e crescimento.

"A Venezuela lidera, como bem sabem, o crescimento económico da América Latina, onde a projeção da Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas (CEPAL) também nos coloca na liderança do crescimento para este ano de 2026", salientou, acrescentando que o consumo interno registou um aumento de 23% nos últimos 12 meses.

Delcy Rodríguez destacou que o plano de desenvolvimento do país até 2040 pretende consolidar a Venezuela como uma potência diversificada, apontando oportunidades imediatas para o empresariado luso em setores como a construção e infraestruturas, bem como na energia, petróleo, intermediação monetária, comércio, alojamento e restauração.

A governante deixou ainda uma sentida homenagem à comunidade lusa local: "No próprio ADN da Venezuela está a presença da comunidade portuguesa que chegou ao nosso país, que chegou com um sonho, com as suas raízes históricas, mas que também deitou raízes na Venezuela e hoje podemos dizer que têm duas pátrias".

No encerramento da intervenção, a presidente interina agradeceu publicamente o apoio demonstrado por Portugal durante o duplo sismo de junho, recordando que Lisboa decretou um dia de luto nacional e enviou equipas de salvamento e ajuda humanitária: "Obrigada, Portugal, pelo apoio prestado, [...] fazendo-nos sentir novamente irmãos".