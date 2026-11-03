O sucesso incomoda?

Antes de mais, não é ao meu sucesso que me refiro. Até porque, politicamente, o único que posso reivindicar é ter vencido as eleições de 2025. É cedo para fazer uma avaliação do trabalho enquanto presidente da Câmara Municipal de Machico. Ainda assim, há quem tenha produzido teses e disseminado algumas certezas precipitadas.

As redes sociais são cada vez mais utilizadas como barómetros de popularidade. Procura-se primeiro alcançar bons indicadores nestas métricas para, só depois, perceber o verdadeiro impacto na melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

Governar hoje, em particular uma autarquia, já não é avaliado apenas pela satisfação dos munícipes. É também avaliado pela comparação com aquilo que os outros publicam. Se, do ponto de vista pessoal, as vidas nas redes sociais parecem perfeitas, todos visitam lugares belíssimos, jantam em bons restaurantes e vivem num verdadeiro conto de fadas, também do ponto de vista político as redes sociais anunciam conquistas atrás de conquistas. Mas, tal como sabemos que a vida real das pessoas não é assim tão perfeita, também na política não existem governações perfeitas, capazes de resolver tudo de um momento para o outro.

Cada município tem as suas particularidades e, naturalmente, diferentes capacidades, quer técnicas quer financeiras. Cada um faz a omelete com os ovos que tem. Mas não é porque num determinado lugar se concretiza uma iniciativa que todos os outros tenham de fazer o mesmo. Da mesma forma, não deve ser menosprezada uma conquista de outro município só porque no meu não acontece.

Na política, é a capacidade de decidir que faz as coisas acontecerem. O que se faz nunca será do agrado de todos, mas foi para fazer acontecer que fui eleito. Em Machico, muito irá acontecer. Não importa se é feito pela Junta, pela Câmara ou pelo Governo. O que realmente quero é que aconteça!

Incomoda que a Câmara fale com o Governo? Que o Governo concorde com a Câmara? Não estamos a falar de ideologia política, mas de obras, investimentos e intervenções que há demasiado tempo aguardam concretização em Machico. Comunicar é já um princípio. Não é um sucesso, mas, pelos vistos, até isso já incomoda.

O sucesso de Machico passará também, finalmente, por obras estruturantes: o projeto da nova marina, novos hotéis, novas praças, novos polos de atração. Incomoda esta visão para Machico?

«Megalómano», «iluminado» e «pouco socialista» são alguns dos comentários que tenho ouvido a propósito desta visão. Podem gerar algumas partilhas nas redes sociais e conquistar alguns gostos, mas não alteram a minha determinação nem a minha vontade de trabalhar com quem quer que seja, não por questões ideológicas, mas pela vontade de recuperar o tempo perdido.

Machico pode incomodar, mas não será pelo incómodo de alguns que vamos mudar de rumo. O plano está traçado, o trabalho está em marcha e o futuro do nosso concelho faz-se com decisões, obra e resultados.