O presidente do Conselho Europeu declarou hoje que a União Europeia quer estabelecer com o Reino Unido a "relação mais próxima possível" e assegurou que irá respeitar qualquer decisão que venha a ser tomada por Londres.

"Acompanhamos com grande interesse o debate que têm vindo a relançar sobre o nosso futuro comum. E, como sabem, continuamos disponíveis para estabelecer a relação mais estreita possível entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido", declarou António Costa na conferência de imprensa após a cimeira entre a UE e o Reino Unido, que se realizou hoje em Bruxelas.

Na sua declaração inicial, António Costa abordou o debate que está a acontecer no Reino Unido sobre uma reaproximação ao bloco europeu, rejeitando a ideia de que a UE mine a soberania das nações, conforme é alegado pelos defensores do Brexit.

"A UE é uma união de nações soberanas, que respeita a soberania das nações", afirmou Costa.

Depois, recordou que, há 10 anos, quando foram conhecidos os resultados do referendo que ditaram a saída do Reino Unido da UE, os líderes dos 27 Estados-membros afirmaram que "lamentavam, mas respeitavam" a decisão, voltando a fazer a ponte para a atualidade.

"Respeitaremos igualmente qualquer decisão que o Reino Unido venha a tomar relativamente ao futuro da sua relação de longo prazo com a UE", assegurou.

O presidente do Conselho Europeu recordou, contudo, quais são os princípios da UE: "a indivisibilidade das quatro liberdades do mercado único [de circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas e de capitais], o equilíbrio entre direitos e obrigações e a coerência e integridade" das relações com os países terceiros.

"Estes princípios mantêm-se inalterados e continuarão a orientar a nossa relação com o Reino Unido", frisou.

Costa defendeu que, no atual contexto geopolítico, "a Europa precisa de unidade e a UE procurará sempre trabalhar em estreita colaboração com o Reino Unido".

"Ambos temos as nossas próprias especificidades e respeitamo-las. Nós, no continente, não adotámos o sistema imperial britânico de medidas. Podemos até conduzir em lados opostos da estrada. Mas o mais importante é que seguimos na mesma direção", afirmou.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, o presidente do Conselho Europeu garantiu que o Reino Unido "pode contar com a UE" para desenvolver o tipo de parceria que desejar.

"Estamos disponíveis para dialogar de espírito aberto e com total empenho com vista a alcançar uma solução quando o Reino Unido decidir que tipo de caminho pretende adotar", assegurou.

A União Europeia e o Reino Unido concordaram hoje em reforçar as suas relações, 10 anos após o Brexit, com novos acordos sobre mobilidade para jovens, comércio agroalimentar e mercados de carbono.

"Tendo em conta os laços que unem a União Europeia (UE) e o Reino Unido, reconhecemos que é do interesse mútuo desenvolver uma relação cada vez mais estreita", lê-se na declaração final da cimeira UE-Reino Unido, que se realizou hoje em Bruxelas.