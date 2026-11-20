A Casa Branca confiscou ontem, por razões de segurança, os telemóveis dos jornalistas que acompanham Donald Trump a bordo do avião presidencial Air Force One, após a partida da China, numa medida considerada altamente invulgar.

"Os nossos telemóveis estão a ser retirados, por enquanto, por razões de segurança", informou a jornalista responsável pela cobertura da viagem presidencial em representação dos restantes órgãos de comunicação social.

O Air Force One descolou do aeroporto de Shenzhen, na China, pouco depois das 18:45 (10:45 em Lisboa), após uma reunião trilateral entre o Presidente norte-americano, o homólogo chinês, Xi Jinping, e o chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

A recolha dos telemóveis dos jornalistas constitui uma medida excecional nas deslocações presidenciais norte-americanas.

Jacqui Heinrich, jornalista da Fox News e presidente da Associação de Correspondentes da Casa Branca, assinalou, numa publicação nas redes sociais, que os dispositivos não tinham sido recolhidos durante a anterior visita de Trump à China, em maio.

Embora estivesse previsto que Donald Trump regressasse diretamente aos Estados Unidos após a cimeira, a decisão da Casa Branca poderá indicar uma escala não anunciada publicamente.

Durante a deslocação à Ásia, Donald Trump admitiu por diversas vezes a possibilidade de um encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Até ao momento, não foi anunciada qualquer alteração ao itinerário presidencial, nem foram divulgados esclarecimentos adicionais sobre a decisão de retirar os telemóveis aos jornalistas.