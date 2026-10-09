Ronaldo e Samu Costa marcam na vitória do Al Nassr na Liga saudita

Um golo do português Cristiano Ronaldo e outro do compatriota Samu Costa ajudaram hoje o Al Nassr a vencer o Al Diriyah (3-0), comandado por Bruno Lage, em jogo da oitava jornada do campeonato saudita de futebol.

Depois de ter abandonado o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, em 30 de setembro, o capitão de Portugal voltou hoje à competição, alinhando de início ao lado dos lusos Samu Costa e João Félix, que foi um dos destaques da equipa das 'quinas' nos compromissos recentes.

À passagem do minuto 23, Ronaldo estava no sítio certo para fazer a recarga, depois de uma defesa incompleta do guarda-redes adversário, antes de Samu Costa (35) ampliar a vantagem, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Félix.

O francês Kingsley Coman foi o autor do golo que fechou a contagem para o Al Nassr, campeão em título, já na segunda parte, aos 77.

Com este triunfo, o emblema de Riade 'encosta-se' ao Al Qadisiya no topo da classificação, ambos com 19 pontos, contra os 18 do Al Hilal (terceiro posicionado), que nesta ronda ainda vai receber o Al Ittihad, quarto, com 17.