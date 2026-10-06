Crise entre Ronaldo e Jesus domina imprensa

Cristiano Ronaldo domina o destaque da imprensa desportiva, num momento de tensão com Jorge Jesus e de incerteza quanto ao regresso à seleção nacional.

orreio da Manhã:

- "Acusação do Ministério Público. Burlões do 'Olá pai, Olá mãe' fogem para o Brasil"

- "Manifestação. Professores exigem valorização da carreira"

- "5 de outubro. Seguro pede aos partidos que se entendam"

- "Bombeiro perde a vida durante a formação"

- "Luís Torres. Morreu dono do Elefante Branco"

- "CM revela propostas revolucionários. Benfica quer consequências monetárias para árbitros que erram"

- "Seleção fica para mais tarde. Al Nassr mostra Ronaldo sorridente no regresso aos termos"

- "Banco de Portugal. Desemprego aumenta depois dos 50 anos"

- "Ambiente. Centros de dados ameaçam deixar Rio Tejo a seco"

Público:

- "Aumentos na função pública só garantiram ganhos reais para todos em dois anos"

- "Eleições no Brasil. O bolsonarismo mostrou a sua força e está com um pé no poder"

- "Eleições. Sánchez arrisca tudo e leva Espanha de volta às urnas"

- "Medicina. Nobel premeia descoberta que permite controlar neurónios com luz"

- "Entrevista. Reitor de Leiria: 'Não é o nome 'universidade' que nos torna melhores'"

- "Seguro pede consensos entre partidos para lá do Orçamento"

- "Médio Oriente. Cirurgião da UMinho pede apoio para sair da Faixa de Gaza"

- "Ministério Público. Amadeu Guerra extingue grupo antifraude para os fundos da UE"

Jornal de Notícias:

- "Polícia regista 35 assaltos a residências por dia"

- "Em luta pela valorização das carreiras"

- "Seguro quer soluções duradouras para o país"

- "Polémica. Amigo de Ronaldo acusa Jesus de mentir"

- "Música. Rod Stewart no Meo Marés a 16 de julho"

- "Paredes. Bombeiro de 25 anos morre durante formação"

- "Praias. Número de afogados é o pior dos últimos cinco anos"

- "Brasil. Supremo sob pressão depois de viragem à Direita"

- "Literatura. Escritaria vai homenagear o timorense Luís Cardoso"

Diário de Notícias:

- "Banca ainda deve 70% das ajudas concedidas pelos contribuintes"

- "5 de Outubro. Seguro pede 'nova cultura política' de convergências para construir 'um futuro'"

- "Eleições no Brasil. Flávio Bolsonaro tem matemática, conjuntura e história a favor na segunda volta"

- "Artista. Sofia Santo: 'A cerâmica deixou de ser apenas uma técnica e passou a ser uma forma de expressão'"

- "Crise. Ronaldo, Jorge Jesus e FPF: portas abertas, mas sem solução à vista"

- "Espanha. Sánchez antecipa eleições à espera que crise da habitação reverta sondagens negativas"

- "Imigração. Portugal já emitiu mais de 4600 vistos de trabalho para brasileiros em 2026"

- "Nobel da Medicina. Células nervosas, luz e emoções. A descoberta que garantiu um Nobel"

- "Turismo. 'Há uma maior aposta na qualidade do turista que vem para Portugal'"

Negócios:

- "CMVM propõe contas-poupança isentas de impostos por três anos"

- "Orçamento do Estado. Receita de IRS perto da meta anual do Governo dá folga para 2027"

- "Conversa Capital. Filipa Urbano Calvão [Presidente do Tribunal de Contas]: 'É impossível ter uma fotografia exata das contas do Estado'"

- "Radar África. Receita de Angola com petróleo deve crescer 23%"

- "ANA prevê investir quase 700 milhões nos aeroportos nacionais até ao fim de 2028"

- "Seguro pede entendimentos para políticas duradouras e elogia Governo e PS no OE"

- "Pedro Costa. Barraqueiro contrata filho de António Costa"

O Jornal Económico:

- "Risco das dívidas soberanas ainda é encarado como marginal"

- "Sánchez rouba iniciativa à direita e vai para eleições"

- "Conferência. O que esperam e o que querem empresários e gestores da próxima década?"

- "Skydance. Segundo maior operador de streaming avança por 110 mil milhões de dólares"

- "IA ameaça ratings nos serviços, media e software"

- "Bolsonaro vence primeira volta e reforça poder no Congresso"

- "Intesa Sanpaolo sobe a parada em 800 milhões para comprar o Monte dei Paschi"

- "Fidelidade conclui compra de 70% da IMGA e eleva ativos sob gestão para 25 mil milhões"

- "Italgas paga 120 milhões por 22,5% da Floene, a maior distribuidora de gás de Portugal"

- "Greve na easyJet cancelou quase 370 voos e impacto deve manter-se até sexta-feira"

Record:

- "Benfica. Prestianni quer sair campeão. Fiel apesar da cobiça dos tubarões ingleses"

- "Sporting. Quaresma aponta a Braga. Central procura redenção após penálti com o Arouca"

- "FC Porto. Martim e Gabri à vista. Lateral e médio esperados na Madeira"

- "FC Porto. Grupo completo só na 5.ª feira. Folgas extras para internacionais"

- "Seleção. Diplomacia para resgatar Ronaldo. Proença e Jesus já trabalham reaproximação"

- "Marítimo. Van Der Gaag. 'Já estive morto, o resto é muito mais fácil'"

O Jogo:

- "Seleção Nacional. Jesus não prometeu pedir desculpa. Relação entre Cristiano Ronaldo e selecionador quebrou de vez na Dinamarca e regresso do capitão é improvável"

- "Anúncio de Gonçalo Ramos irritou CR7: 'Não faço aqui nada, vou-me embora'"

- "Piers Morgan e Rio Ferdinand, próximos ao jogador, criticam JJ"

- "FC Porto. Raio X à dor de cabeça. Luís Freitas Lobo e Pedro Bouças traçam as diferenças entre Samu e André Silva"

- "Farioli volta a contar com três avançados"

- "Sporting. Ioannidis 'força' titularidade em Braga. Suárez chega um dia antes do jogo e o grego está com a corda toda"

- "Catamo e Irankunda já à disposição de Borges"

- "Benfica. Águias querem mudar arbitragem. Proposta separação entre nomeação e avaliação dos juízes"

- "Sudakov sem lesão grave e Lukebakio marca à França"

- "Entrevista. V. Guimarães. 'É uma vergonha não defendermos o troféu'. Capitão Samu critica modelo da Taça da Liga"

A Bola:

- "Pau para toda a obra. Aursnes foi titular nos quatro jogos da Liga das Nações e jogou a médio, lateral-direito e lateral-esquerdo mesmo sem estar nas melhores condições. Teve mais minutos em 11 dias pela Noruega do que na atual temporada pelo Benfica"

- "Lukebakio em destaque contra a França. Adiantou a Bélgica em Paris e do banco viu a França vencer por... 4-1"

- "Sudakov sofreu entorse num tornozelo. Ucraniano está em dúvida para o V. Guimarães"

- "Águias apresentarem plano à FPF para reformar arbitragem. Independência, profissionalização, transparência e responsabilização na base do documento"

- "Seleção. 'Jesus mentiu a Ronaldo'. Revelação de Piers Morgan, jornalista e amigo de CR7"

- "João Félix foi o melhor da Seleção nos quatro jogos da Liga das Nações"

- "Sporting. Mauro Couto agradou a Rui Borges. Extremo trabalhou com o plantel principal no interregno da Liga e agarrou a oportunidade. Está em final de contrato e renovação pode avançar"

- "Doumbia estreou-se a titular pela Itália e brilhou frente à Turquia"

- "FC Porto. Alan Varela na luta. Argentino foi ultrapassado por Pablo Rosario mas não se rende. Internacionais só voltam ao trabalho na quinta-feira"