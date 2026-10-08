Romário solidário com Ronaldo: “Eu também faria igual”

Romário, um dos melhores avançados da história do futebol brasileiro, também não ficou indiferente a toda a polémica instalada entre Cristiano Ronaldo e o seleccionador português Jorge Jesus. Em declarações ao Charla Podcast, o antigo internacional brasileiro, que brilhou no Barcelona, foi bem claro de que lado está da ‘barricada.’

“Cristiano parece-me uma pessoa bem objectiva. Gosto do Jorge Jesus, tive uma relação quando era o treinador do Flamengo. Encontrei-o umas cinco ou seis vezes, sempre foi uma pessoa do c... O Flamengo passou a ser maior e ele teve essa relevância na história do Flamengo. Segundo o Cristiano, ele não cumpriu com ele. Meu irmão, quando ele não cumpre contigo... Apertou a mão, vale mais do que o papel, do que qualquer coisa. Se ele não cumpre, foi mau carácter. Se é isso que Ronaldo falou, tem razão. Ah mas ele abandonou a selecção. Claro, já passou a vergonha uma vez, ele não cumpriu com ele. Para quê passar uma segunda? Mete o pé. Algumas coisas que combinaram para ele falar na conferência de imprensa, ele não falou p... nenhuma. Segundo o Ronaldo, ele foi arrogante. Expôs o Ronaldo. Sentiu-se uma pessoa que estava desprestigiada, que não tinha relevância nenhuma e foi embora. Se é isso, eu também faria igual", acrescentou.