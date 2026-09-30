Avião comercial desviado para a Arábia Saudita

Um avião comercial que viajava do Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para Israel foi forçado a aterrar hoje de emergência na Arábia Saudita, gerando brevemente preocupações sobre um possível sequestro e levando Israel a mobilizar caças.

A imprensa israelita, citando responsáveis de segurança, informou que o incidente resultou de uma briga entre os dois pilotos da aeronave, mas que todas as restantes pessoas que seguiam a bordo estavam em segurança.

O avião aterrou em Tabuk, uma base civil e militar no reino saudita.

🇮🇱✈️🇸🇦 Cockpit fight on flydubai flight to Tel Aviv triggers hijack code, steep dive and emergency landing in Saudi Arabia



Flydubai flight FZ1073, a Boeing 737 MAX 8 from Dubai to Tel Aviv, squawked 7700 (general emergency) and then 7500 (unlawful interference) about 90 minutes… pic.twitter.com/aSkHDc8Rop — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 30, 2026

A aeronave da FlyDubai transmitiu um alerta de emergência logo após a descolagem, de acordo com informações de voos disponíveis divulgadas em portais com acesso público.

Uma autoridade regional disse que houve uma contenda na cabine de comando e que aparentemente envolveu os pilotos. Não ficou imediatamente claro o que causou o conflito, disse a autoridade.

Squawk Switch! (FlyDubai Boeing 737 MAX Diversion to Tabuk)



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Map via flightradar24 🗺️

Original Commentary by Pete the Irish Pilot 🎙️#aviation #FlyDubai #Boeing737MAX #Diversion #AvGeek pic.twitter.com/1leCjF2zl1 — Pete the Irish Pilot (@peteirishpilot) September 30, 2026

Uma segunda autoridade confirmou que Israel mobilizou caças, temendo o sequestro de um avião que transportava dezenas de cidadãos israelitas.

Ambas as autoridades falaram sem se identificarem publicamente, uma vez que o incidente ainda está a ser investigado.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tinha alertado nos últimos dias para ameaças à segurança não especificadas e em escalada.

A terrifying midair emergency unfolded aboard Flydubai Flight FZ1073 from Dubai to Tel Aviv after a violent struggle erupted inside the cockpit. According to preliminary Israeli reports, one pilot is suspected of attempting suicide by deliberately putting the Boeing 737 into a… pic.twitter.com/2zY8AupdEU — Armstrong Williams 🇺🇸 (@Arightside) September 30, 2026

Israel não regista casos de sequestro de aeronaves há décadas, mas mantém um dos sistemas de segurança aeroportuária mais rigorosos do mundo.

Os voos comerciais têm operado entre Israel e os Emirados Árabes Unidos desde que os países normalizaram as suas relações em 2020.