Chega denuncia transformação de 13 espaços de estacionamento em espaço habitacional na Rua Vale da Ajuda

Luís Filipe Santos, vereador do Chega, levou à reunião de Câmara desta quinta-feira uma denúncia sobre uma situação que considera “gravosa” e “absolutamente lamentável” na Rua Vale da Ajuda, no Funchal, envolvendo 13 lugares de estacionamento numa garagem de um prédio de habitação coletiva.

Segundo o vereador, os espaços terão sido fechados e alvo de obras, incluindo a instalação de casas de banho e a abertura de buracos nas paredes da estrutura do edifício. Luís Filipe Santos afirmou ainda que os moradores têm observado a entrada de colchões no local, admitindo que o espaço possa estar a ser utilizado para alojar trabalhadores imigrantes.

"Nós suspeitamos que isso possa servir para habitação a imigrantes que vêm para a Madeira trabalhar", fazendo questão de sublinhar que a denúncia não está relacionada com a nacionalidade das pessoas que possam estar a ocupar o espaço. “Nada temos contra os imigrantes, obviamente. Consideramos que isto não são formas de ter as pesoas a viver", afirmou.

Luís Filipe Santos questionou ainda a actuação da fiscalização municipal, referindo que a Câmara realizou uma vistoria ao local a 21 de Julho deste ano e terá identificado "cinco ou seis infracções". No entanto, segundo o vereador, não terá sido levantado auto de notícia, tendo sido dado um prazo de dez dias para a reposição da legalidade.

Perante o que descreveu, o vereador exigiu uma nova fiscalização urgente ao espaço. “Isto não é aceitável, ter seres humanos a viver nestas condições”, afirmou.