Sporting e Braga procuraram regressar às vitórias no regresso da I Liga

O Sporting procura hoje voltar às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Sporting de Braga, para a oitava jornada, depois de dois empates seguidos.

Os 'leões', que são terceiros classificados, com os mesmos 15 pontos do Santa Clara, estão a seis do líder FC Porto e a cinco do rival Benfica, pelo que podem aproximar-se provisoriamente da liderança, caso se imponham em Braga, onde empataram na época passada (2-2).

Nas mais recentes jornadas, antes da pausa para os jogos de seleções, a formação comandada por Rui Borges, que estará privada do castigado Debast e dos lesionados Vagiannidis e Nuno Santos, não foi além das igualdades 1-1 no terreno do Famalicão e 2-2 na receção ao Arouca.

O Sporting de Braga segue no sexto posto, com 11 pontos, mas menos um jogo, e também pretende voltar aos triunfos, depois da igualdade 0-0 na visita ao Santa Clara.

O árbitro João Pinheiro, de Braga, vai dirigir o encontro entre Sporting de Braga e Sporting, que está marcado para as 20:15.

Antes, também no Minho, mas no concelho vizinho de Guimarães, o Moreirense recebe o rival regional Gil Vicente, a partir das 18:45.

As duas equipas somam oito pontos, com o emblema de Barcelos a ter um jogo em atraso -- frente aos 'arsenalistas' -, e procuram voltar aos triunfos para o campeonato.

O Moreirense empatou 1-1 na visita ao Vitória de Guimarães, na ronda anterior, enquanto o Gil Vicente não vence há quatro jornadas.

A oitava jornada da I Liga prolonga-se até segunda-feira, com o líder e campeão FC Porto a visitar o Marítimo, no sábado, um dia antes de o Benfica, segundo colocado, receber o Vitória de Guimarães.

Programa da oitava jornada:

- Sexta-feira, 09 out:

Moreirense - Gil Vicente, 18:45

Sporting de Braga - Sporting, 20:15

- Sábado, 10 out:

Casa Pia - Santa Clara, 15:30

Marítimo - FC Porto, 18:00

Académico de Viseu - Estoril Praia, 20:30

- Domingo, 11 out:

Rio Ave - Nacional, 15:30

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Arouca - Estrela da Amadora, 20:30

- Segunda-feira, 12 out:

Famalicão - Alverca, 20:15