Cristiano Ronaldo é titular no Al Nassr no regresso da Liga saudita

Cristiano Ronaldo está de volta à competição e é titular no Al Nassr no jogo deste final de tarde, 19h00, diante do Al Diriyah, equipa treinada por Bruno Lage. Este é um jogo que fica marcado pelo regresso de CR7 aos relvados depois do polémico abandono da Selecção Nacional nos jogos da Liga das Nações.

Esta oitava jornada na Arábia Saudita está a ser marcada pelos problemas de segurança decorrentes do ataque dos huthis do Iémen que estão a deixar Riade em alerta máximo.